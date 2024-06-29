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https://uz.sputniknews.ru/20240629/bystro-deshevo-ekspert-preimuschestvo-aes-44588248.html
Быстрее и дешевле - эксперт о преимуществе малых АЭС
Быстрее и дешевле - эксперт о преимуществе малых АЭС
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал главред российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич
2024-06-29T18:01+0500
2024-06-29T18:01+0500
пресс-центр
узбекистан
аэс
джизакская область
видео
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Плюс к этому принято решение о строительстве маломодульной АЭС в Джизакской области на 330 МВт, помимо запланированной ранее большой АЭС на 2,4 ГВт, напомнил он. Подробнее смотрите в видео.
узбекистан
джизакская область
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преимущества малый аэс видеомост пресс центр sputnik узбекистан главред российский журнал геоэнергетика инфо борис марцинкевич
преимущества малый аэс видеомост пресс центр sputnik узбекистан главред российский журнал геоэнергетика инфо борис марцинкевич

Быстрее и дешевле - эксперт о преимуществе малых АЭС

18:01 29.06.2024
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Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал главред российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
"Если говорить о том подходе к развитию собственной экономики, который в Узбекистане в последние годы сложился, я уверен, что те месторождения урана, которые уже разведаны, но еще не разрабатываются, будут разрабатываться в пользу самого Узбекистана", — отмечает российский эксперт.
Плюс к этому принято решение о строительстве маломодульной АЭС в Джизакской области на 330 МВт, помимо запланированной ранее большой АЭС на 2,4 ГВт, напомнил он.
Подробнее смотрите в видео.
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