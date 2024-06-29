Быстрее и дешевле - эксперт о преимуществе малых АЭС

"Если говорить о том подходе к развитию собственной экономики, который в Узбекистане в последние годы сложился, я уверен, что те месторождения урана, которые уже разведаны, но еще не разрабатываются, будут разрабатываться в пользу самого Узбекистана", — отмечает российский эксперт.