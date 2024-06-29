Быстрее и дешевле - эксперт о преимуществе малых АЭС
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Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал главред российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
"Если говорить о том подходе к развитию собственной экономики, который в Узбекистане в последние годы сложился, я уверен, что те месторождения урана, которые уже разведаны, но еще не разрабатываются, будут разрабатываться в пользу самого Узбекистана", — отмечает российский эксперт.
Плюс к этому принято решение о строительстве маломодульной АЭС в Джизакской области на 330 МВт, помимо запланированной ранее большой АЭС на 2,4 ГВт, напомнил он.
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