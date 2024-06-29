https://uz.sputniknews.ru/20240629/delegatsiya-molodej-parlament-sng-deputat-uzbekistan-44588629.html

Делегация Молодежных парламентов стран-участниц СНГ встретилась с депутатами РУз

Делегация Молодежных парламентов стран-участниц СНГ встретилась с депутатами РУз

Sputnik Узбекистан

Молодежи рассказали, в том числе о деятельности Зканодательной палаты Олий Мажлиса, о том, как работают фракции политических партий и комитеты

2024-06-29T14:52+0500

2024-06-29T14:52+0500

2024-06-29T14:52+0500

узбекистан

снг

парламент

олий мажлис

законодательная палата олий мажлиса

молодежь

делегация

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча депутатов с членами делегации Молодежных парламентов государств-участников СНГ, сообщает Парламентский информационный центр Закпалаты.Отмечалось, что особое внимание в республике уделяется дальнейшему расширению участия молодежи в законотворческом процессе и проведении парламентского контроля.В частности, в нижней палате наладили деятельность Комиссии по вопросам молодежи, при Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса созданы Молодежные парламенты, что служит повышению политической активности юношей и девушек, их широкому вовлечению в законотворческий процесс.Кроме того, в ходе проводимых в Законодательной палате встреч в рамках "Дня открытых дверей", молодежь знакомится с процессом разработки законопроектов, их предварительного рассмотрения, подготовки к первому и второму чтению, внесения в повестку дня пленарного заседания.В ходе диалога представителям Молодежных парламентов государств-участников СНГ подробно рассказали:- о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в ее рамках реформах;- о работе по исполнению норм Конституции в новой редакции;- о деятельности Законодательной палаты, нормотворчестве;- о методах работы фракций политических партий и комитетов;- о нововведениях в сфере парламентаризма.В свою очередь гости отметили, что в Узбекистане создана совершенно новая система работы с молодежью, реализация ее способностей и потенциала стала главным приоритетом госполитики. В ходе встречи с депутатами они получили обширную информацию о законотворческой, контрольно-аналитической деятельности палаты.После встречи молодежь ознакомилась с деятельностью музея, залом заседаний, библиотекой Законодательной палаты Олий Мажлиса.Мероприятие состоялось в рамках Глобального фестиваля молодежи, который проходит в Узбекистане до 30 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-globalnyy-festival-molodej-44582769.html

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