Делегация Молодежных парламентов стран-участниц СНГ встретилась с депутатами РУз
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
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Молодежи рассказали, в том числе о деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса, о том, как работают фракции политических партий и комитеты.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча депутатов с членами делегации Молодежных парламентов государств-участников СНГ, сообщает Парламентский информационный центр Закпалаты.
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
Отмечалось, что особое внимание в республике уделяется дальнейшему расширению участия молодежи в законотворческом процессе и проведении парламентского контроля.
В частности, в нижней палате наладили деятельность Комиссии по вопросам молодежи, при Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса созданы Молодежные парламенты, что служит повышению политической активности юношей и девушек, их широкому вовлечению в законотворческий процесс.
Кроме того, в ходе проводимых в Законодательной палате встреч в рамках "Дня открытых дверей", молодежь знакомится с процессом разработки законопроектов, их предварительного рассмотрения, подготовки к первому и второму чтению, внесения в повестку дня пленарного заседания.
В ходе диалога представителям Молодежных парламентов государств-участников СНГ подробно рассказали:
- о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в ее рамках реформах;
- о работе по исполнению норм Конституции в новой редакции;
- о деятельности Законодательной палаты, нормотворчестве;
- о методах работы фракций политических партий и комитетов;
- о нововведениях в сфере парламентаризма.
- о работе по исполнению норм Конституции в новой редакции;
- о деятельности Законодательной палаты, нормотворчестве;
- о методах работы фракций политических партий и комитетов;
- о нововведениях в сфере парламентаризма.
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
В свою очередь гости отметили, что в Узбекистане создана совершенно новая система работы с молодежью, реализация ее способностей и потенциала стала главным приоритетом госполитики. В ходе встречи с депутатами они получили обширную информацию о законотворческой, контрольно-аналитической деятельности палаты.
"У нас в Беларуси тоже двухпалатный парламент, тоже есть Сенат и Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Нам было интересно посмотреть, как у вас устроена законодательная власть, каким образом принимаются законы. Особенно меня впечатлило здание парламента. Это уникальная возможность побывать в этом здании, увидеть всю красоту, культуру Узбекистана. В этом здании сочетаются и современные технологии, и уникальная культура. Мы также побывали в музее, экспозиция очень интересная", — поделилась впечатлениями член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Валентина Науменко.
После встречи молодежь ознакомилась с деятельностью музея, залом заседаний, библиотекой Законодательной палаты Олий Мажлиса.
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ посетила музей Законодательной палаты
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ посетила музей Законодательной палаты
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
Мероприятие состоялось в рамках Глобального фестиваля молодежи, который проходит в Узбекистане до 30 июня.