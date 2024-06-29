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https://uz.sputniknews.ru/20240629/delegatsiya-molodej-parlament-sng-deputat-uzbekistan-44588629.html
Делегация Молодежных парламентов стран-участниц СНГ встретилась с депутатами РУз
Делегация Молодежных парламентов стран-участниц СНГ встретилась с депутатами РУз
Sputnik Узбекистан
Молодежи рассказали, в том числе о деятельности Зканодательной палаты Олий Мажлиса, о том, как работают фракции политических партий и комитеты
2024-06-29T14:52+0500
2024-06-29T14:52+0500
узбекистан
снг
парламент
олий мажлис
законодательная палата олий мажлиса
молодежь
делегация
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча депутатов с членами делегации Молодежных парламентов государств-участников СНГ, сообщает Парламентский информационный центр Закпалаты.Отмечалось, что особое внимание в республике уделяется дальнейшему расширению участия молодежи в законотворческом процессе и проведении парламентского контроля.В частности, в нижней палате наладили деятельность Комиссии по вопросам молодежи, при Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса созданы Молодежные парламенты, что служит повышению политической активности юношей и девушек, их широкому вовлечению в законотворческий процесс.Кроме того, в ходе проводимых в Законодательной палате встреч в рамках "Дня открытых дверей", молодежь знакомится с процессом разработки законопроектов, их предварительного рассмотрения, подготовки к первому и второму чтению, внесения в повестку дня пленарного заседания.В ходе диалога представителям Молодежных парламентов государств-участников СНГ подробно рассказали:- о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в ее рамках реформах;- о работе по исполнению норм Конституции в новой редакции;- о деятельности Законодательной палаты, нормотворчестве;- о методах работы фракций политических партий и комитетов;- о нововведениях в сфере парламентаризма.В свою очередь гости отметили, что в Узбекистане создана совершенно новая система работы с молодежью, реализация ее способностей и потенциала стала главным приоритетом госполитики. В ходе встречи с депутатами они получили обширную информацию о законотворческой, контрольно-аналитической деятельности палаты.После встречи молодежь ознакомилась с деятельностью музея, залом заседаний, библиотекой Законодательной палаты Олий Мажлиса.Мероприятие состоялось в рамках Глобального фестиваля молодежи, который проходит в Узбекистане до 30 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-globalnyy-festival-molodej-44582769.html
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делегация молодежь парламент страна снг встреча депутат деятельность законодательная палата олий мажлис работа фракция политика партия комитет
делегация молодежь парламент страна снг встреча депутат деятельность законодательная палата олий мажлис работа фракция политика партия комитет

Делегация Молодежных парламентов стран-участниц СНГ встретилась с депутатами РУз

14:52 29.06.2024
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
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Молодежи рассказали, в том числе о деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса, о том, как работают фракции политических партий и комитеты.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча депутатов с членами делегации Молодежных парламентов государств-участников СНГ, сообщает Парламентский информационный центр Закпалаты.
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
Отмечалось, что особое внимание в республике уделяется дальнейшему расширению участия молодежи в законотворческом процессе и проведении парламентского контроля.
В частности, в нижней палате наладили деятельность Комиссии по вопросам молодежи, при Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса созданы Молодежные парламенты, что служит повышению политической активности юношей и девушек, их широкому вовлечению в законотворческий процесс.
Кроме того, в ходе проводимых в Законодательной палате встреч в рамках "Дня открытых дверей", молодежь знакомится с процессом разработки законопроектов, их предварительного рассмотрения, подготовки к первому и второму чтению, внесения в повестку дня пленарного заседания.
В ходе диалога представителям Молодежных парламентов государств-участников СНГ подробно рассказали:
- о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в ее рамках реформах;

- о работе по исполнению норм Конституции в новой редакции;

- о деятельности Законодательной палаты, нормотворчестве;

- о методах работы фракций политических партий и комитетов;

- о нововведениях в сфере парламентаризма.
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
В свою очередь гости отметили, что в Узбекистане создана совершенно новая система работы с молодежью, реализация ее способностей и потенциала стала главным приоритетом госполитики. В ходе встречи с депутатами они получили обширную информацию о законотворческой, контрольно-аналитической деятельности палаты.
"У нас в Беларуси тоже двухпалатный парламент, тоже есть Сенат и Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Нам было интересно посмотреть, как у вас устроена законодательная власть, каким образом принимаются законы. Особенно меня впечатлило здание парламента. Это уникальная возможность побывать в этом здании, увидеть всю красоту, культуру Узбекистана. В этом здании сочетаются и современные технологии, и уникальная культура. Мы также побывали в музее, экспозиция очень интересная", — поделилась впечатлениями член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Валентина Науменко.
После встречи молодежь ознакомилась с деятельностью музея, залом заседаний, библиотекой Законодательной палаты Олий Мажлиса.
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУзДелегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ посетила музей Законодательной палаты
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ встретилась с депутатами РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Делегация Молодежных парламентов государств-участников СНГ посетила музей Законодательной палаты
© Парламентский информационный центр Законадательной палаты Олий Мажлиса РУз
Мероприятие состоялось в рамках Глобального фестиваля молодежи, который проходит в Узбекистане до 30 июня.
В Узбекистане проходит Глобальный фестиваль молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Лучший плов и шахматы: как в Узбекистане проходит Глобальный фестиваль молодежи
13:30
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