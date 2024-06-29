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Медиапроект SputnikPro: развитие и поддержка журналистов ближнего зарубежья
Медиапроект SputnikPro: развитие и поддержка журналистов ближнего зарубежья
Sputnik Узбекистан
Занятия и мастер-классы провели ведущие специалисты медиагруппы "Россия сегодня"
2024-06-29T11:37+0500
2024-06-29T11:37+0500
миа "россия сегодня"
россия
sputnikpro
мастер-класс
журналисты
проект
медиа
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" с 24 по 28 июня прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья. В программе приняли участие 12 человек из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Большинство из них уже второй раз участвуют в проекте, а для некоторых, в том числе для сотрудника Национального информационного агентства Узбекистана Алпомиша Машрабханова, это был первый опыт.Лекции и мастер-классыОсобое внимание привлекла лекция о ведении Telegram-каналов, проведенная шеф-редактором канала "Sputnik Ближнее зарубежье" Александром Самохваловым. Он рассказал, как оперативно и креативно доносить до людей информацию через этот мессенджер, популярность которого неуклонно растет. Участники проекта, вдохновленные его советами, поделились планами по дальнейшему развитию собственных Telegram-каналов, а некоторые – по кардинальному изменению подхода к их ведению для привлечения новых подписчиков.Специалист по видеомонтажу Дмитрий Буданцев объяснил, как из некачественного видео или неудачного интервью можно создать интересный и динамичный материал, который захватит внимание аудитории. Участники отметили практическую ценность полученных знаний, которые помогут им улучшить качество своих видео.Специалист по нейросетям Александр Петров продемонстрировал возможности современных технологий, включая автоматическое создание субтитров и перевод видео на другие языки всего несколькими нажатиями.В отличие от прошлого года, когда лекция о нейросетях стала сюрпризом для многих участников, в этом году коллеги уже делятся активным использованием данной технологии, своим опытом, обсуждают и даже ставят под сомнение эффективность различных инструментов.Обмен опытом и новые контактыУчастникам продемонстрировали виртуальную ведущую Викторию, созданную с помощью нейросетей. Позже они встретились с ее прообразом, шеф-продюсером Викторией Федоровой, и смогли взять у нее интервью.Встреча с телеведущим Арменом Гаспаряном также стала значимым событием. Участники смогли услышать его мнение о современных мировых проблемах, конфликте на Украине и причинах СВО. Его эпатажный стиль подачи информации не оставил никого равнодушным, а возможность подискутировать с опытным телеведущим стала для многих незабываемым опытом.Участники не только получали новые знания от сотрудников агентства, но и активно обменивались опытом друг с другом. Общение с коллегами из других стран обогатило их знаниями и идеями, которые они смогут применить в своей работе.Некоторые из них впервые посетили Москву, и впечатления от города, его архитектуры и атмосферы, оставили у них самые положительные эмоции.Гость отметил, что темп жизни в российской столице заметно быстрее, чем у него на родине.Итоги"SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно способствовать профессиональному развитию журналистов и общественных деятелей из ближнего зарубежья. Участники получают новые знания, расширяют кругозор и устанавливают полезные контакты.Этот проект стал важным этапом в их карьере, открыв новые возможности и перспективы для дальнейшего роста и развития в области медиа.
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медиапроект sputnikpro развитие поддержка журналист ближнее зарубежье занятия мастер-класс ведущий специалист медиагруппа россия сегодня
медиапроект sputnikpro развитие поддержка журналист ближнее зарубежье занятия мастер-класс ведущий специалист медиагруппа россия сегодня

Медиапроект SputnikPro: развитие и поддержка журналистов ближнего зарубежья

11:37 29.06.2024
© SputnikВ главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском"
В главном офисе международной медиагруппы Россия сегодня прошел очередной модуль образовательного проекта SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Занятия и мастер-классы провели ведущие специалисты медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" с 24 по 28 июня прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья. В программе приняли участие 12 человек из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
Большинство из них уже второй раз участвуют в проекте, а для некоторых, в том числе для сотрудника Национального информационного агентства Узбекистана Алпомиша Машрабханова, это был первый опыт.
© SputnikАлпомиш Машрабханов
Алпомиш Машрабханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Алпомиш Машрабханов
© Sputnik
Лекции и мастер-классы
Особое внимание привлекла лекция о ведении Telegram-каналов, проведенная шеф-редактором канала "Sputnik Ближнее зарубежье" Александром Самохваловым. Он рассказал, как оперативно и креативно доносить до людей информацию через этот мессенджер, популярность которого неуклонно растет. Участники проекта, вдохновленные его советами, поделились планами по дальнейшему развитию собственных Telegram-каналов, а некоторые – по кардинальному изменению подхода к их ведению для привлечения новых подписчиков.
© SputnikУчастники проекта "SputnikPro на Зубовском"
Участники проекта SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik
Специалист по видеомонтажу Дмитрий Буданцев объяснил, как из некачественного видео или неудачного интервью можно создать интересный и динамичный материал, который захватит внимание аудитории. Участники отметили практическую ценность полученных знаний, которые помогут им улучшить качество своих видео.
Специалист по нейросетям Александр Петров продемонстрировал возможности современных технологий, включая автоматическое создание субтитров и перевод видео на другие языки всего несколькими нажатиями.
© SputnikАлександр Петров
В главном офисе международной медиагруппы Россия сегодня прошел очередной модуль образовательного проекта SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Александр Петров
© Sputnik
В отличие от прошлого года, когда лекция о нейросетях стала сюрпризом для многих участников, в этом году коллеги уже делятся активным использованием данной технологии, своим опытом, обсуждают и даже ставят под сомнение эффективность различных инструментов.
Обмен опытом и новые контакты
Участникам продемонстрировали виртуальную ведущую Викторию, созданную с помощью нейросетей. Позже они встретились с ее прообразом, шеф-продюсером Викторией Федоровой, и смогли взять у нее интервью.
© SputnikУчастники проекта "SputnikPro на Зубовском" и Виктория Федорова (в центре)
В главном офисе международной медиагруппы Россия сегодня прошел очередной модуль образовательного проекта SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Участники проекта "SputnikPro на Зубовском" и Виктория Федорова (в центре)
© Sputnik
Встреча с телеведущим Арменом Гаспаряном также стала значимым событием. Участники смогли услышать его мнение о современных мировых проблемах, конфликте на Украине и причинах СВО. Его эпатажный стиль подачи информации не оставил никого равнодушным, а возможность подискутировать с опытным телеведущим стала для многих незабываемым опытом.
"Армен Гаспарян и Виктория Федорова - уникальные личности. Их взгляды, мировоззрение, опыт и рефлексия удивили и вдохновили", - поделился впечатлениями с корреспондентом Sputnik Алпомиш Машрабханов.
Участники не только получали новые знания от сотрудников агентства, но и активно обменивались опытом друг с другом. Общение с коллегами из других стран обогатило их знаниями и идеями, которые они смогут применить в своей работе.
© SputnikВ главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском"
В главном офисе международной медиагруппы Россия сегодня прошел очередной модуль образовательного проекта SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
В главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik
Некоторые из них впервые посетили Москву, и впечатления от города, его архитектуры и атмосферы, оставили у них самые положительные эмоции.

"Город, несомненно, потрясающий. Завораживающая архитектура зданий, внимание культуре и искусству, забота о природе и экологии. Все это мы видели на примере бульваров, парков", - рассказал Алпомиш Машрабханов.

Гость отметил, что темп жизни в российской столице заметно быстрее, чем у него на родине.
"В глазах молодежи горит любовь к жизни, в них можно заметить искренность, амбициозность. Это очень радует. Город славный. Несомненно, его невозможно не полюбить", - добавил участник проекта.
Итоги
"SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно способствовать профессиональному развитию журналистов и общественных деятелей из ближнего зарубежья. Участники получают новые знания, расширяют кругозор и устанавливают полезные контакты.
Этот проект стал важным этапом в их карьере, открыв новые возможности и перспективы для дальнейшего роста и развития в области медиа.
© SputnikУчастники образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
Участники образовательного проекта SputnikPro на Зубовском для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Участники образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
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