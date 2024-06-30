https://uz.sputniknews.ru/20240630/generalniy-sekretar-oon-uzbekistan-44601016.html
Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане
Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Высокого гостя в аэропорту Ташкента встретил Премьер-министр республики Абдулла Арипов и другие официальные лица.
2024-06-30T14:35+0500
2024-06-30T14:35+0500
2024-06-30T14:38+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Узбекистан, сообщил пресс-секретарь премьер-министра.После короткой беседы Генеральный секретарь ООН в сопровождении министра иностранных дел Узбекистана отбыл в отведенную для него резиденцию.Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет находиться в стране с официальным визитом с 30 июня по 1 июля.В рамках визита высокого гостя в Ташкенте планируется провести переговоры на высшем уровне. В повестке дня – вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20240630/antoniu-guterrish-posetit-uzbekistan-44595718.html
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оон узбекистан аэропорт ташкента арипов гутерриш
оон узбекистан аэропорт ташкента арипов гутерриш
Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане
14:35 30.06.2024 (обновлено: 14:38 30.06.2024)
Высокого гостя в аэропорту Ташкента встретил Премьер-министр республики Абдулла Арипов и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Узбекистан, сообщил пресс-секретарь премьер-министра.
"Антониу Гутерриш прибыл в нашу страну с официальным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева. В Ташкентском международном аэропорту высокого гостя встретили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица", – говорится в сообщении.
После короткой беседы Генеральный секретарь ООН в сопровождении министра иностранных дел Узбекистана отбыл в отведенную для него резиденцию.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет находиться в стране с официальным визитом с 30 июня по 1 июля.
В рамках визита высокого гостя в Ташкенте планируется провести переговоры на высшем уровне. В повестке дня – вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального сотрудничества.