https://uz.sputniknews.ru/20240630/generalniy-sekretar-oon-uzbekistan-44601016.html

Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане

Генерального секретаря ООН встретили в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Высокого гостя в аэропорту Ташкента встретил Премьер-министр республики Абдулла Арипов и другие официальные лица.

2024-06-30T14:35+0500

2024-06-30T14:35+0500

2024-06-30T14:38+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Узбекистан, сообщил пресс-секретарь премьер-министра.После короткой беседы Генеральный секретарь ООН в сопровождении министра иностранных дел Узбекистана отбыл в отведенную для него резиденцию.Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет находиться в стране с официальным визитом с 30 июня по 1 июля.В рамках визита высокого гостя в Ташкенте планируется провести переговоры на высшем уровне. В повестке дня – вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20240630/antoniu-guterrish-posetit-uzbekistan-44595718.html

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