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Российские войска освободили два села в ДНР – Минобороны РФ
Российские войска освободили два села в ДНР – Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Украинская армия потеряла свыше 800 военнослужащих, а также военную технику, танки и автомобили западных спонсоров.
2024-06-30T15:52+0500
2024-06-30T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны, бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Кроме того в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, поразили живую силу и технику украинской армии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР. Читайте также Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ.Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.Всего, по данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.
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сво группировка южная центр российские военные
сво группировка южная центр российские военные
Российские войска освободили два села в ДНР – Минобороны РФ
15:52 30.06.2024 (обновлено: 16:00 30.06.2024)
Украинская армия потеряла свыше 800 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг" и "Центр", а также военную технику, танки и автомобили западных спонсоров.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики.<..> Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка ДНР", – говорится в сводке военного ведомства.
По информации Минобороны, бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР.
Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Кроме того в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, поразили живую силу и технику украинской армии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР.
Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Всего, по данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.