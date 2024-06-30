https://uz.sputniknews.ru/20240630/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-sela-dnr-44601512.html

Российские войска освободили два села в ДНР – Минобороны РФ

Российские войска освободили два села в ДНР – Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Украинская армия потеряла свыше 800 военнослужащих, а также военную технику, танки и автомобили западных спонсоров.

2024-06-30T15:52+0500

2024-06-30T15:52+0500

2024-06-30T16:00+0500

сво

россия

украина

военные

спецоперация россии по защите донбасса

безопасность

группировка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1e/44601631_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7f551d782d04f2e26285fb877b2247a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны, бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Кроме того в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, поразили живую силу и технику украинской армии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР. Читайте также Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ.Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.Всего, по данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво группировка южная центр российские военные