https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistan-eksport-plodoovoschnoy-produktsii-44602158.html

Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции – цифры

Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции – цифры

Sputnik Узбекистан

Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлась почти треть от общего объема экспорта. Далее следуют Пакистан, Казахстан, Китай и Афганистан.

2024-06-30T16:50+0500

2024-06-30T16:50+0500

2024-06-30T16:56+0500

узбекистан

экспорт

плодоовощная продукция

россия

пакистан

китай

казахстан

афганистан

статистика

овощи

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистан за 5 месяцев 2024 года увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 10,4%. Соответствующие данные приводит Агентство статистики в отчете о внешнеторговом обороте республики. Согласно данным организации, в январе-мае этого года Узбекистан экспортировал 722,1 тыс. тонн фруктов и овощей. Объем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил $420,1 млн (темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составили 2,6 %). В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 3,9 %.Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось 32,7 % от общего объема экспорта. Далее идут Пакистан (19,7 %), Казахстан (15,3 %), Китай (7,8 %) и Афганистан (6,3%).Самыми продаваемыми оказались лук ($44,1 млн), капуста ($41,2 млн) и маш ($26,8 млн).Среди востребованной плодоовощной продукции были также виноград сушеный ($21 млн), морковь ($19,8 млн), помидоры ($19,2 млн ), просо ($17,2 млн), чернослив сушеный ($14 млн) и другие фрукты и овощи.Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.

узбекистан

россия

пакистан

казахстан

афганистан

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