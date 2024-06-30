https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistan-malaziyskie-yuvelirnye-magaziny-44595977.html
В Узбекистане могут появиться малазийские ювелирные магазины – подробности
В Узбекистане могут появиться малазийские ювелирные магазины – подробности
Sputnik Узбекистан
Малазийская компания заинтересована в создании точек продаж продукции из золота и драгоценных металлов под своим брендом в крупных городах Узбекистана.
2024-06-30T11:40+0500
2024-06-30T11:40+0500
2024-06-30T12:04+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Малазийская компания проявляет большой интерес к переработке золота и производству ювелирных изделий в Узбекистане. В эти дни посол республики Каромиддин Гадоев посетил штаб-квартиру малазийской ювелирной компании, где встретился с ее основателем и генеральным директором Луисом Чун Хау. Об этом сообщает ИА "Дунё".На встрече дипломаты ознакомились с шоу-румом золотых изделий малазийской компании, образцами ювелирных изделий, а также с историей развития и деятельности компании.Отмечалось, что в Узбекистане сформирована благоприятная бизнес-среда, в том числе создан ряд льгот для иностранных инвесторов, имеется огромный потенциал для увеличения объемов производства и экспорта ювелирных изделий. В республике создаются специальные ювелирные зоны.Стороны также обсудили вопросы использования опыта малазийской компании в геологоразведочных работах и добыче золота в Узбекистане, производстве золотых украшений, реализации и экспорта готовой продукции.Малазийская сторона отметила, что большой интерес вызывает предложение по созданию точек продаж продукции компании из золота и драгоценных металлов под своим брендом в крупных городах Узбекистана.По итогам встречи участники договорились организовать в ближайшее время визит специалистов малазийской компании в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240623/malayziya-uzbekistan-zelenaya-energetika-44482466.html
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ювелирный магазин малайзия узбекистан продукция
ювелирный магазин малайзия узбекистан продукция
В Узбекистане могут появиться малазийские ювелирные магазины – подробности
11:40 30.06.2024 (обновлено: 12:04 30.06.2024)
Малазийская компания заинтересована в создании точек продаж продукции из золота и драгоценных металлов под своим брендом в крупных городах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Малазийская компания проявляет большой интерес к переработке золота и производству ювелирных изделий в Узбекистане. В эти дни посол республики Каромиддин Гадоев посетил штаб-квартиру малазийской ювелирной компании, где встретился с ее основателем и генеральным директором Луисом Чун Хау. Об этом сообщает ИА "Дунё".
На встрече дипломаты ознакомились с шоу-румом золотых изделий малазийской компании, образцами ювелирных изделий, а также с историей развития и деятельности компании.
Отмечалось, что в Узбекистане сформирована благоприятная бизнес-среда, в том числе создан ряд льгот для иностранных инвесторов, имеется огромный потенциал для увеличения объемов производства и экспорта ювелирных изделий. В республике создаются специальные ювелирные зоны.
Стороны также обсудили вопросы использования опыта малазийской компании в геологоразведочных работах и добыче золота в Узбекистане, производстве золотых украшений, реализации и экспорта готовой продукции.
Малазийская сторона отметила, что большой интерес вызывает предложение по созданию точек продаж продукции компании из золота и драгоценных металлов под своим брендом в крупных городах Узбекистана.
По итогам встречи участники договорились организовать в ближайшее время визит специалистов малазийской компании в Узбекистан.