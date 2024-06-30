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https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistan-sistema-farmakologicheskiy-nadzor-44595406.html
В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи
В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи
Sputnik Узбекистан
Новая система позволит вовремя выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарств, что будет способствовать снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи в стране.
2024-06-30T10:07+0500
2024-06-30T10:13+0500
узбекистан
фармацевтика
лекарства
новая система
контроль качества
безопасность
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление потенциальных угроз, связанных с применением лекарственных средств. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли".Согласно законодательству организации, занимающиеся изготовлением, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут ответственными за обеспечение населения продукции с гарантированными качеством, безопасностью и эффективностью. По отношению к данным организациям будут установлены особые правила осуществления государственного контроля.В частности, будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление и своевременное реагирование на потенциальные угрозы, связанные с применением лекарственных средств. Вместе с тем, деятельность компаний, занимающихся изготовлением лекарств и средств медицинского назначения, будет контролироваться уполномоченными органами.Кроме того, лекарственные средства смогут рекламировать в СМИ только после с разрешения Минздрава.Новые требования также коснутся хранения медикаментов. В частности, создание новых таможенных и свободных складов хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться в обязательном порядке в соответствии с требованиями "Надлежащей практики хранения — GSP".Система фармакологического надзора будет основана на требованиях международных стандартов, таких как ICH GCP, ICH E2A, ICH E2B, ICH E6. Она будет включать:Система позволит своевременно выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарственных средств, что приведет к снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи.
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безопасность лекарства средства медицинского назначения качество контроль система фармацевтика
безопасность лекарства средства медицинского назначения качество контроль система фармацевтика

В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи

10:07 30.06.2024 (обновлено: 10:13 30.06.2024)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля лекарствами
Торговля лекарствами - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Новая система позволит вовремя выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарств, что будет способствовать снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи в стране.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление потенциальных угроз, связанных с применением лекарственных средств. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли".

Согласно законодательству организации, занимающиеся изготовлением, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут ответственными за обеспечение населения продукции с гарантированными качеством, безопасностью и эффективностью.
По отношению к данным организациям будут установлены особые правила осуществления государственного контроля.
В частности, будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление и своевременное реагирование на потенциальные угрозы, связанные с применением лекарственных средств.
Вместе с тем, деятельность компаний, занимающихся изготовлением лекарств и средств медицинского назначения, будет контролироваться уполномоченными органами.

“В организациях, занимающихся изготовлением, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будет внедрен порядок осуществления надзора за соблюдением требований выданных им лицензий путем уведомления уполномоченного органа не более одного раза в год, – говорится в документе.

Кроме того, лекарственные средства смогут рекламировать в СМИ только после с разрешения Минздрава.

“Контент, разработанный в целях рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок на телерадиоканалах, будет передаваться в эфир на основании заключения, выданного Министерством здравоохранения”, – подчеркнуто в указе.

Новые требования также коснутся хранения медикаментов. В частности, создание новых таможенных и свободных складов хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться в обязательном порядке в соответствии с требованиями "Надлежащей практики хранения — GSP".
Система фармакологического надзора будет основана на требованиях международных стандартов, таких как ICH GCP, ICH E2A, ICH E2B, ICH E6.
Она будет включать:
сбор информации о безопасности лекарственных средств: информация будет собираться от всех субъектов обращения лекарственных средств, включая пациентов, врачей, фармацевтов, производителей и дистрибьюторов;
оценку безопасности лекарственных средств: информация, собранная в рамках системы фармакологического надзора, будет оцениваться специалистами для выявления потенциальных рисков для безопасности пациентов;
реагирование на потенциальные угрозы: в случае выявления потенциальных угроз для безопасности пациентов будут приниматься соответствующие меры, такие как отзыв лекарственного средства с рынка, ограничение его применения или изменение информации в инструкции по применению.
Система позволит своевременно выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарственных средств, что приведет к снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи.
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