https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistan-sistema-farmakologicheskiy-nadzor-44595406.html

В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи

В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи

Sputnik Узбекистан

Новая система позволит вовремя выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарств, что будет способствовать снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи в стране.

2024-06-30T10:07+0500

2024-06-30T10:07+0500

2024-06-30T10:13+0500

узбекистан

фармацевтика

лекарства

новая система

контроль качества

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0c/22166710_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_e431ce5e9a4bb2e2ae5891295ec900df.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление потенциальных угроз, связанных с применением лекарственных средств. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли".Согласно законодательству организации, занимающиеся изготовлением, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут ответственными за обеспечение населения продукции с гарантированными качеством, безопасностью и эффективностью. По отношению к данным организациям будут установлены особые правила осуществления государственного контроля.В частности, будет создана система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление и своевременное реагирование на потенциальные угрозы, связанные с применением лекарственных средств. Вместе с тем, деятельность компаний, занимающихся изготовлением лекарств и средств медицинского назначения, будет контролироваться уполномоченными органами.Кроме того, лекарственные средства смогут рекламировать в СМИ только после с разрешения Минздрава.Новые требования также коснутся хранения медикаментов. В частности, создание новых таможенных и свободных складов хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться в обязательном порядке в соответствии с требованиями "Надлежащей практики хранения — GSP".Система фармакологического надзора будет основана на требованиях международных стандартов, таких как ICH GCP, ICH E2A, ICH E2B, ICH E6. Она будет включать:Система позволит своевременно выявлять и устранять потенциальные риски, связанные с применением лекарственных средств, что приведет к снижению количества побочных реакций и повышению качества оказания медицинской помощи.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

безопасность лекарства средства медицинского назначения качество контроль система фармацевтика