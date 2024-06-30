https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistantan-telegram-44599338.html

Более 70% узбекистанцев предпочитают Telegram – Дуров

Более 70% узбекистанцев предпочитают Telegram – Дуров

Sputnik Узбекистан

Основатель популярного мессенджера Павел Дуров находится в эти дни в Узбекистане. В ходе визита он посетил несколько городов республики. 30.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-30T13:32+0500

2024-06-30T13:32+0500

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узбекистан

павел дуров

визит

мессенджер

ташкент

самарканд

бухара

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В настоящее время свыше 70% населения Узбекистана пользуются Telegram. Кроме того, каждый бизнес в стране использует телеграм-бот или канал. Об этом на своей странице в популярной соцсети написал ее основатель Павел Дуров.Он отметил, что во время поездки в Узбекистан его удивила современная инфраструктура стремительно развивающегося Ташкента, города и пейзажи Узбекистана, богатая история Бухары и Самарканда.Также на своей странице Дуров опубликовал фото пейзажей Узбекистана, которыми успел полюбоваться во время путешествия по стране.Основатель Telegram Павел Дуров со своим братом прибыл в Узбекистан на прошлой неделе и встретился с президентом Центрально-Азиатской Конфедерации ММА Отабеком Умаровым.Отабек Умаров отметил, что Telegram – это нечто большее, чем просто мессенджер для узбекистанцев.Сообщается, что Дуров помимо Ташкента посетил Бухару и Самарканд. Ранее основатель Telegram побывал в соседнем Кыргызстане.

https://uz.sputniknews.ru/20230721/telegram-zapustil-storiz-komu-oni-dostupny-37032441.html

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павел дуров основатель telegram посетил узбекистан