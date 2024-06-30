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https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistantan-telegram-44599338.html
Более 70% узбекистанцев предпочитают Telegram – Дуров
Более 70% узбекистанцев предпочитают Telegram – Дуров
Sputnik Узбекистан
Основатель популярного мессенджера Павел Дуров находится в эти дни в Узбекистане. В ходе визита он посетил несколько городов республики. 30.06.2024, Sputnik Узбекистан
2024-06-30T13:32+0500
2024-06-30T13:55+0500
узбекистан
павел дуров
визит
мессенджер
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В настоящее время свыше 70% населения Узбекистана пользуются Telegram. Кроме того, каждый бизнес в стране использует телеграм-бот или канал. Об этом на своей странице в популярной соцсети написал ее основатель Павел Дуров.Он отметил, что во время поездки в Узбекистан его удивила современная инфраструктура стремительно развивающегося Ташкента, города и пейзажи Узбекистана, богатая история Бухары и Самарканда.Также на своей странице Дуров опубликовал фото пейзажей Узбекистана, которыми успел полюбоваться во время путешествия по стране.Основатель Telegram Павел Дуров со своим братом прибыл в Узбекистан на прошлой неделе и встретился с президентом Центрально-Азиатской Конфедерации ММА Отабеком Умаровым.Отабек Умаров отметил, что Telegram – это нечто большее, чем просто мессенджер для узбекистанцев.Сообщается, что Дуров помимо Ташкента посетил Бухару и Самарканд. Ранее основатель Telegram побывал в соседнем Кыргызстане.
https://uz.sputniknews.ru/20230721/telegram-zapustil-storiz-komu-oni-dostupny-37032441.html
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павел дуров основатель telegram посетил узбекистан
павел дуров основатель telegram посетил узбекистан

Более 70% узбекистанцев предпочитают Telegram – Дуров

13:32 30.06.2024 (обновлено: 13:55 30.06.2024)
© Павел ДуровОснователь Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан.
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2024
© Павел Дуров
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Основатель популярного мессенджера Павел Дуров находится в эти дни в Узбекистане. В ходе визита он посетил несколько городов республики.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В настоящее время свыше 70% населения Узбекистана пользуются Telegram. Кроме того, каждый бизнес в стране использует телеграм-бот или канал. Об этом на своей странице в популярной соцсети написал ее основатель Павел Дуров.

"На этой неделе я посетил Узбекистан и мне очень понравилось. Узбекистан любит Telegram: более 70 процентов из 37-миллионного населения страны пользуются Telegram, и вся их экономика управляется на нашей платформе (у каждого бизнеса в стране есть бот или канал Telegram). Мы гордимся этой популярностью и любим Узбекистан", – написал бизнесмен.

Он отметил, что во время поездки в Узбекистан его удивила современная инфраструктура стремительно развивающегося Ташкента, города и пейзажи Узбекистана, богатая история Бухары и Самарканда.
Также на своей странице Дуров опубликовал фото пейзажей Узбекистана, которыми успел полюбоваться во время путешествия по стране.
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
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© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
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© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
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© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Павел Дуров
© Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Павел Дуров
1/8
© Павел Дуров
2/8
© Павел Дуров
3/8
© Павел Дуров
4/8
© Павел Дуров
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© Павел Дуров
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© Павел Дуров
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© Павел Дуров
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© Павел Дуров

“Я встретился со многими молодыми и талантливыми людьми с добрыми сердцами. Я благодарен за теплый прием и надеюсь остаться подольше в солнечном Ташкенте”, – заключил Дуров.

Основатель Telegram Павел Дуров со своим братом прибыл в Узбекистан на прошлой неделе и встретился с президентом Центрально-Азиатской Конфедерации ММА Отабеком Умаровым.

“Для нас было большой честью принимать Павла и его близких на гостеприимной земле Узбекистана. Бесконечно приятно на личном опыте убедиться в том, что все они не только профессионалы высочайшего уровня, но и прекрасные люди с открытой миру душой”, — сказал он.

Отабек Умаров отметил, что Telegram – это нечто большее, чем просто мессенджер для узбекистанцев.

"С помощью Telegram мы поддерживаем связь с близкими, следим за новостями, ведем работу, находим необходимые товары и услуги", – написал Умаров.

Сообщается, что Дуров помимо Ташкента посетил Бухару и Самарканд. Ранее основатель Telegram побывал в соседнем Кыргызстане.
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