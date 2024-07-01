https://uz.sputniknews.ru/20240701/belarus-fotovystavki-pobeda-44624152.html

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Беларуси

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Проект сочетает в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро

2024-07-01T17:30+0500

2024-07-01T17:30+0500

2024-07-01T17:39+0500

искусство

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победа

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россия

миа "россия сегодня"

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове.Проект, реализуемый при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив, направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, а также Беларуси. Он рассказывает о событиях 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны."В нашей стране и далеко за ее пределами люди знают историю, и то, сколько испытаний Великой Отечественной войны выпало на долю Беларуси. Многие из них нашли отражение в книгах, в кино. Защитники Брестской крепости и Могилева, герои минского подполья, белорусские партизаны мужественно боролись с врагом. Подлинные события, конечно, запечатлели фотографии. Проект "Освобождение. Путь к Победе", где в основе – легендарный архив снимков Совинформбюро военных лет, – подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженные деревни — это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Все желающие смогут посетить уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И.Х. Колодеева.Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович."80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие в жизни белорусского народа. Сегодня важно сохранить историческую память, чтобы не допустить повторения ужаса войны. Наш святой долг — передать подрастающему поколению правду о героическом подвиге народов СССР, благодаря которому состоялась Великая Победа. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли солдаты Красной армии, освобождавшие Борисовщину от врага в годы Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики. Немаловажную роль в борьбе с коричневой чумой сыграли борисовчане. Самоотверженность советских воинов принесла мирную жизнь, свободу и независимость нашему народу", — рассказал он.

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