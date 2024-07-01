https://uz.sputniknews.ru/20240701/igry-deti-azii-vypuskniki-populyarizatsiya-44604887.html

Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах

Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах

Sputnik Узбекистан

Инициативу реализуют в рамках работы Союза выпускников игр "Дети Азии", учрежденного в 2023 году.

2024-07-01T09:48+0500

2024-07-01T09:48+0500

2024-07-01T10:01+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах, сообщил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов в ходе встречи с выпускниками Игр. В Якутии завершается первая неделя VIII Игр "Дети Азии". За это время выпускники разных лет провели для юных спортсменов мастер-классы и приняли участие во многих официальных мероприятиях. К примеру, чемпионка V Игр "Дети Азии", участница Олимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Фаннапа Харнсуджин провела мастер-класс для 50 юных тхэквондистов Якутии. Работу по продвижению детско-юношеского спорта и бренда Игр решено продолжить. По словам Максимова, данная инициатива будет реализована в рамках работы Союза выпускников Игр "Дети Азии", учрежденного в 2023 году. Главный судья VIII Игр "Дети Азии", участник Олимпийских игр в Пекине по боксу, чемпион мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Казахстана, а также участник III Игр "Дети Азии" Мерей Акшалов рассказал, что "Дети Азии" стали для него большим шагом в спортивной карьере, поскольку это были его первые соревнования международного уровня. По мнению чемпионки IV Игр "Дети Азии", бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряной и бронзовой медалистки Игр Содружества и Чемпионата Азии Сакши Малик, Игры очень активно развиваются и из года в год проводятся на очень высоком уровне. Напомним, что VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба. Для справки: Союз выпускников — это общественный коллегиальный совещательный орган при Международном комитете "Дети Азии". Его основная цель — объединение выпускников Игр разных лет для развития детско-юношеского спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20240628/igry-deti-azii-yakutsk-nagrajdeniye-44573100.html

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