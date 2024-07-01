https://uz.sputniknews.ru/20240701/igry-deti-azii-vypuskniki-populyarizatsiya-44604887.html
Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах
Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах
Sputnik Узбекистан
Инициативу реализуют в рамках работы Союза выпускников игр "Дети Азии", учрежденного в 2023 году.
2024-07-01T09:48+0500
2024-07-01T09:48+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах, сообщил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов в ходе встречи с выпускниками Игр. В Якутии завершается первая неделя VIII Игр "Дети Азии". За это время выпускники разных лет провели для юных спортсменов мастер-классы и приняли участие во многих официальных мероприятиях. К примеру, чемпионка V Игр "Дети Азии", участница Олимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Фаннапа Харнсуджин провела мастер-класс для 50 юных тхэквондистов Якутии. Работу по продвижению детско-юношеского спорта и бренда Игр решено продолжить. По словам Максимова, данная инициатива будет реализована в рамках работы Союза выпускников Игр "Дети Азии", учрежденного в 2023 году. Главный судья VIII Игр "Дети Азии", участник Олимпийских игр в Пекине по боксу, чемпион мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Казахстана, а также участник III Игр "Дети Азии" Мерей Акшалов рассказал, что "Дети Азии" стали для него большим шагом в спортивной карьере, поскольку это были его первые соревнования международного уровня. По мнению чемпионки IV Игр "Дети Азии", бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряной и бронзовой медалистки Игр Содружества и Чемпионата Азии Сакши Малик, Игры очень активно развиваются и из года в год проводятся на очень высоком уровне. Напомним, что VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба. Для справки: Союз выпускников — это общественный коллегиальный совещательный орган при Международном комитете "Дети Азии". Его основная цель — объединение выпускников Игр разных лет для развития детско-юношеского спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20240628/igry-deti-azii-yakutsk-nagrajdeniye-44573100.html
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бренд игры дети азии продвижение
бренд игры дети азии продвижение
Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах
09:48 01.07.2024 (обновлено: 10:01 01.07.2024)
Инициативу реализуют в рамках работы Союза выпускников Игр "Дети Азии", учрежденного в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Выпускники Игр "Дети Азии" будут продвигать бренд соревнований в других странах, сообщил
президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов в ходе встречи с выпускниками Игр.
В Якутии завершается первая неделя VIII Игр "Дети Азии". За это время выпускники разных лет провели для юных спортсменов мастер-классы и приняли участие во многих официальных мероприятиях. К примеру, чемпионка V Игр "Дети Азии", участница Олимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Фаннапа Харнсуджин провела мастер-класс для 50 юных тхэквондистов Якутии.
Работу по продвижению детско-юношеского спорта и бренда Игр решено продолжить.
По словам Максимова, данная инициатива будет реализована в рамках работы Союза выпускников Игр "Дети Азии", учрежденного в 2023 году.
"Уже сегодня мы видим эффективность взаимодействия и объединения выпускников Игр. И это общение в любом случае приведет к каким-то новым формам привлечения детей к занятию спортом, развитию определенного вида спорта в той или иной стране, проведению различных мастер-классов. Для этого Союз и был учрежден. Мы уже сейчас чувствуем, какое внимание уделяют выпускники к нашим Играм, и какое внимание они привлекают к этому проекту, в том числе и у себя в странах. Учитывая, что они сами прошли все эти соревнования – они могут, и будут делиться своим опытом не только с подрастающим поколением, но и с другими заинтересованными людьми для улучшения самого проекта Игр", — подчеркнул президент Международного комитета "Дети Азии".
Главный судья VIII Игр "Дети Азии", участник Олимпийских игр в Пекине по боксу, чемпион мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Казахстана, а также участник III Игр "Дети Азии" Мерей Акшалов рассказал, что "Дети Азии" стали для него большим шагом в спортивной карьере, поскольку это были его первые соревнования международного уровня.
"Союз выпускников будет работать на объединение всех участников Игр. Многие спортсмены после "Дети Азии" в будущем становятся призерами, а то и чемпионами Олимпийских игр или других крупных международных соревнований. Очень важно не терять связь друг с другом и передавать этот опыт другим молодым спортсменам, на благо развития детского спорта и здорового образа жизни молодежи в целом", — подчеркнул Акшалов.
По мнению чемпионки IV Игр "Дети Азии", бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряной и бронзовой медалистки Игр Содружества и Чемпионата Азии Сакши Малик, Игры очень активно развиваются и из года в год проводятся на очень высоком уровне.
"В будущем я бы хотела видеть еще больше атлетов с разных видов спорта. Совсем скоро мы вернемся в Индию и будем много рассказывать об Играх "Дети Азии", о высоком уровне, на котором они проводятся, для того, чтобы привлечь больше спортсменов. Если честно, то это самые лучшие соревнования, на которых я участвовала", — рассказала она.
Напомним, что VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.
Для справки: Союз выпускников — это общественный коллегиальный совещательный орган при Международном комитете "Дети Азии". Его основная цель — объединение выпускников Игр разных лет для развития детско-юношеского спорта.