https://uz.sputniknews.ru/20240701/mirziyoyev-vstrecha-gensek-oon-44626705.html

Мирзиёев встретился с Генсеком ООН — что обсудили

Мирзиёев встретился с Генсеком ООН — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Антониу Гутерриш 30 июня — 1 июля находится в республике с официальным визитом

2024-07-01T18:01+0500

2024-07-01T18:01+0500

2024-07-01T18:02+0500

узбекистан

антониу гуттереш

оон

официальный визит

встреча

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в резиденции "Куксарой" встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента. Глава республики отметил, что нынешний, уже второй визит Гутерриша в РУз свидетельствует о всемерной поддержке ООН осуществляемых необратимых реформ в рамках стратегии "Узбекистан-2030". В фокусе внимания находилось обеспечение глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития, дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ООН, реализация совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития. Стороны с удовлетворением отметили интенсивную динамику и беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. С начала года Узбекистан посетили пять заместителей Генсека ООН. В прошлом месяце республику избрали в состав Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и Административный совет Международной организации труда. Представитель Узбекистана впервые стал членом Комитета по правам человека ООН. В Ташкенте начало свою работу представительство еще одного специального учреждения ООН – Международного фонда сельскохозяйственного развития. Речь шла и о совместном проведении крупных международных мероприятий с глобальной повесткой, в частности по вопросам продовольственной безопасности, развития туризма, борьбы с бедностью и изменением климата, а также защиты биоразнообразия. В 2025 году в Самарканде пройдет 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО. Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в области развития транспортной взаимосвязанности, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности в регионе. По итогам встречи достигнута договоренность о совместной разработке Рамочной программы сотрудничества с ООН в Целях устойчивого развития Узбекистана на 2026–2030 годы. Напомним, что Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 30 июня –1 июля находится в Узбекистане с официальным визитом. В программе — посещение индустриальных и социальных объектов, проведение двусторонних встреч и мероприятий.

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