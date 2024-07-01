Мирзиёев встретился с Генсеком ООН — что обсудили
18:01 01.07.2024 (обновлено: 18:02 01.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Антониу Гутерриш 30 июня–1 июля находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в резиденции "Куксарой" встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики отметил, что нынешний, уже второй визит Гутерриша в РУз свидетельствует о всемерной поддержке ООН осуществляемых необратимых реформ в рамках стратегии "Узбекистан-2030".
В фокусе внимания находилось обеспечение глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития, дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ООН, реализация совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития.
Стороны с удовлетворением отметили интенсивную динамику и беспрецедентно высокий уровень сотрудничества.
"Успешно реализуются 140 совместных программ и проектов. Только за последние годы по инициативе узбекской стороны принято 10 специальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится в сообщении.
С начала года Узбекистан посетили пять заместителей Генсека ООН. В прошлом месяце республику избрали в состав Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и Административный совет Международной организации труда.
Представитель Узбекистана впервые стал членом Комитета по правам человека ООН. В Ташкенте начало свою работу представительство еще одного специального учреждения ООН – Международного фонда сельскохозяйственного развития.
Речь шла и о совместном проведении крупных международных мероприятий с глобальной повесткой, в частности по вопросам продовольственной безопасности, развития туризма, борьбы с бедностью и изменением климата, а также защиты биоразнообразия. В 2025 году в Самарканде пройдет 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
"Глава нашего государства выразил решительную поддержку инициативам Генерального секретаря по обеспечению международной безопасности и стабильности, реформированию ООН и ее основных органов, проведению в текущем году Саммита будущего в городе Нью-Йорке", — говорится в сообщении.
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в области развития транспортной взаимосвязанности, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности в регионе.
"Обсуждена складывающаяся ситуация в Афганистане, подчеркнута необходимость расширения гуманитарной помощи афганскому народу, выработки консолидированной стратегии мирового сообщества в отношении этой страны", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о совместной разработке Рамочной программы сотрудничества с ООН в Целях устойчивого развития Узбекистана на 2026–2030 годы.
Напомним, что Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 30 июня –1 июля находится в Узбекистане с официальным визитом.
В программе — посещение индустриальных и социальных объектов, проведение двусторонних встреч и мероприятий.