https://uz.sputniknews.ru/20240701/vystavka-auktsion-tashkent-blagotvoritelnost-44607368.html

На выставке-аукционе Orzu в Ташкенте собрали более 150 млн сумов

На выставке-аукционе Orzu в Ташкенте собрали более 150 млн сумов

Sputnik Узбекистан

Благотворительное мероприятие привлекло свыше 3 тыс. посетителей, в том числе гостей из России, США, Турции, КНР, Австралии, Республики Корея, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Франции и Германии

2024-07-01T11:55+0500

2024-07-01T11:55+0500

2024-07-01T12:20+0500

искусство

узбекистан

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выставка

аукцион

благотворительность

дети

искусственный интеллект

картины

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В ходе выставки-аукциона Orzu в Ташкенте собрано более 150 млн сумов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Благотворительное мероприятие проходило 27-30 июня года в рамках Глобального фестиваля молодежи и собрало свыше 3 тыс. посетителей, включая гостей из России, США, Турции, Китая, Австралии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Франции и Германии. В экспозиции представили 20 уникальных картин, сгенерированных искусственным интеллектом на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей. В процессе подготовки выставки психологи и журналисты тщательно сверяли полученные с помощью ИИ изображения с рассказами детей, и после их одобрения передали художникам, которые воплотили созданные образы на холстах. Самым дорогим лотом стала картина "Затерянная сказка", ее приобрел гость из Китая И Чоу. Собранные средства напрямую направили на счет благотворительного фонда "Mehirli Qo"llar". Следующий этап, как сообщили организаторы, — проведение обследований детей и операции по восстановлению зрения.

https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-globalnyy-festival-molodej-44582769.html

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