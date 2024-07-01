На выставке-аукционе Orzu в Ташкенте собрали более 150 млн сумов
11:55 01.07.2024 (обновлено: 12:20 01.07.2024)
© Проект "Orzu"Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
© Проект "Orzu"
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Благотворительное мероприятие привлекло свыше 3 тыс. посетителей, в том числе гостей из России, США, Турции, КНР, Австралии, Республики Корея, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Франции и Германии.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В ходе выставки-аукциона Orzu в Ташкенте собрано более 150 млн сумов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Благотворительное мероприятие проходило 27-30 июня года в рамках Глобального фестиваля молодежи и собрало свыше 3 тыс. посетителей, включая гостей из России, США, Турции, Китая, Австралии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Франции и Германии.
© Проект "Orzu"Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
© Проект "Orzu"
В экспозиции представили 20 уникальных картин, сгенерированных искусственным интеллектом на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей.
© Проект "Orzu"Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
© Проект "Orzu"
В процессе подготовки выставки психологи и журналисты тщательно сверяли полученные с помощью ИИ изображения с рассказами детей, и после их одобрения передали художникам, которые воплотили созданные образы на холстах.
© Проект "Orzu"Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
© Проект "Orzu"
"29 июня состоялся аукцион, на котором все картины были успешно проданы. В общей сложности было собрано 151 400 000 сумов (примерно 12 тыс. долларов США). Диапазон цен на картины варьировался от 4 миллионов сумов до 20 миллионов сумов", — говорится в сообщении.
Самым дорогим лотом стала картина "Затерянная сказка", ее приобрел гость из Китая И Чоу.
© Проект "Orzu"Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
Более 150 миллионов сумов собрано на выставке-аукционе Orzu
© Проект "Orzu"
"На этой картине изображены высокие горы и водопады. В моей стране это — символ дружбы. Искусственный интеллект, создавая такие произведения, соединяет нас с глубинами человеческого воображения и мечтами тех, кто не видит мир нашими глазами. Я купил эту картину, несмотря на высокую цену, потому что она символизирует не только дружбу, но и великодушие, которым пронизана цель этой выставки — восстановление зрения у детей, даруя им возможность видеть красоту мира", — поделился И Чоу.
Собранные средства напрямую направили на счет благотворительного фонда "Mehirli Qo"llar". Следующий этап, как сообщили организаторы, — проведение обследований детей и операции по восстановлению зрения.