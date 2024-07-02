https://uz.sputniknews.ru/20240702/brekety-ustanovka-vrach-rekomendatsii-44638555.html

Стоматолог назвал противопоказания для установки брекетов

Стоматолог назвал противопоказания для установки брекетов

Sputnik Узбекистан

Мода на брекет-системы среди молодежи приводит к тому, что зачастую молодые люди просят врачей установить их даже без медицинских показаний

2024-07-02T22:06+0500

2024-07-02T22:06+0500

2024-07-02T22:06+0500

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Одни молодые люди устанавливают брекеты, чтобы исправить прикус, другие хотят выровнять зубы, но немало и тех, кто просто следует моде, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.Он предупредил, что нельзя использовать эти ортодонтические конструкции при множественном кариесе, множественных реставрациях, наличии зубов, которые необходимо удалить. Также, по его словам, нужно обращать внимание на возраст пациентов.Легкомысленный подход к установке брекетов может привести к серьезным осложнениям, подчеркнул эксперт. Он также обратил особое внимание на необходимость тщательного ухода за полостью рта при ношении брекетов.Он рекомендовал тем, кто носит брекеты, раз в три месяца проходить стоматологический осмотр, соблюдать гигиену полости рта, пользуясь ершиками, зубными нитями и ирригаторами.

https://uz.sputniknews.ru/20240627/depressiya-pitaniye-kishechnik-vzaimosvyaz-44557334.html

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