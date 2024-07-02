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Стоматолог назвал противопоказания для установки брекетов
Стоматолог назвал противопоказания для установки брекетов
Sputnik Узбекистан
Мода на брекет-системы среди молодежи приводит к тому, что зачастую молодые люди просят врачей установить их даже без медицинских показаний
2024-07-02T22:06+0500
2024-07-02T22:06+0500
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мнение эксперта
зубы
стоматолог
здоровье
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Одни молодые люди устанавливают брекеты, чтобы исправить прикус, другие хотят выровнять зубы, но немало и тех, кто просто следует моде, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.Он предупредил, что нельзя использовать эти ортодонтические конструкции при множественном кариесе, множественных реставрациях, наличии зубов, которые необходимо удалить. Также, по его словам, нужно обращать внимание на возраст пациентов.Легкомысленный подход к установке брекетов может привести к серьезным осложнениям, подчеркнул эксперт. Он также обратил особое внимание на необходимость тщательного ухода за полостью рта при ношении брекетов.Он рекомендовал тем, кто носит брекеты, раз в три месяца проходить стоматологический осмотр, соблюдать гигиену полости рта, пользуясь ершиками, зубными нитями и ирригаторами.
https://uz.sputniknews.ru/20240627/depressiya-pitaniye-kishechnik-vzaimosvyaz-44557334.html
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брекеты установка противопоказания мода молодежь
брекеты установка противопоказания мода молодежь

Стоматолог назвал противопоказания для установки брекетов

22:06 02.07.2024
© unsplash.com/Atikah AkhtarБрекеты. Иллюстративное фото
Брекеты. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
© unsplash.com/Atikah Akhtar
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Мода на брекет-системы среди молодежи приводит к тому, что зачастую молодые люди просят врачей установить их даже без медицинских показаний.
Одни молодые люди устанавливают брекеты, чтобы исправить прикус, другие хотят выровнять зубы, но немало и тех, кто просто следует моде, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.
"Брекет-системы иной раз не столько даже необходимы для пациента как лечебное средство, это странно сказать, но они ставятся в большей степени как украшение. Многие молодые пациенты приходят и просят поставить им брекеты, потому что их наличие – это как телефон последней модели, это в какой-то степени говорит об успешности и состоятельности", — считает специалист.
Он предупредил, что нельзя использовать эти ортодонтические конструкции при множественном кариесе, множественных реставрациях, наличии зубов, которые необходимо удалить. Также, по его словам, нужно обращать внимание на возраст пациентов.
Легкомысленный подход к установке брекетов может привести к серьезным осложнениям, подчеркнул эксперт.
"Передвижение зубов, когда начинается мощная нагрузка за счет тяг брекетов, – это практически механическая травма. Происходит смещение зубов в непривычном для них направлении, формируются травматические рычаги при смыкании зубов. За счет этого начинается растворение передней стенки костной лунки, в которой сидят фронтальные зубы, и оголяются корни: поскольку кости нет, десну поддерживать нечем, и она тоже уходит. Это выглядит очень неприятно. Причем поправить такую ситуацию будет практически невозможно", – предостерег Алексей Антипенко.
Он также обратил особое внимание на необходимость тщательного ухода за полостью рта при ношении брекетов.
"Если уровень гигиены плохой, вокруг брекетов будут скапливаться остатки пищи, будет происходить гниение, разрушение эмали. Часто у таких пациентов после того, как лечение заканчивается, брекеты снимаются, по периметру этого металлического квадратика, брекета, на зубах остается белесая рамка, которая является не чем иным, как кариесом в стадии пятна", – пояснил стоматолог.
Он рекомендовал тем, кто носит брекеты, раз в три месяца проходить стоматологический осмотр, соблюдать гигиену полости рта, пользуясь ершиками, зубными нитями и ирригаторами.
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