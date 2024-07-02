Образовательная программа "Путь к Олимпу" стартовала на играх "Дети Азии"
16:50 02.07.2024 (обновлено: 17:56 02.07.2024)
© yakutsk2024.orgСтартовала образовательная программа "Путь к Олимпу"
© yakutsk2024.org
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Проект, программа которого включает три модуля, направлен на продвижение олимпийских ценностей, чистого спорта и спортивной психологии, а также укрепление дружественных отношений между молодыми спортсменами.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Юные спортсмены VIII игр "Дети Азии" в рамках соревнований примут участие в образовательной программе Международного комитета "Дети Азии", сообщает оргкомитет игр.
Участников образовательного проекта "Путь к Олимпу" приветствовал президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов.
© yakutsk2024.orgСтартовала образовательная программа "Путь к Олимпу"
Стартовала образовательная программа "Путь к Олимпу"
© yakutsk2024.org
© yakutsk2024.orgСтартовала образовательная программа "Путь к Олимпу"
Стартовала образовательная программа "Путь к Олимпу"
© yakutsk2024.org
"Ваша вовлеченность, которую я сейчас увидел и услышал, говорит о том, что мы не зря разрабатываем такие программы. Я желаю вам, чтобы то время, которое вы проводите на Играх и в том числе посещая образовательные программы, запомнилось вам. Где бы вы ни были, те знания, которые вы сегодня получите, в любом случае пригодятся вам в жизни. Потому что в жизни действуют такие же принципы: быть честным и трудиться", — сказал он.
Как отмечается, проект направлен на продвижение олимпийских ценностей, чистого спорта и спортивной психологии, а также укрепление дружественных отношений между молодыми спортсменами.
"Путь к Олимпу" пройдет с 30 июня по 5 июля на базе Точки кипения корпуса факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ).
Программа проекта "Путь к Олимпу" включает в себя три модуля. Первый — олимпийский урок, где юные спортсмены познакомятся с историей олимпийского движения и игр в формате лекции с просмотром анимационного мультфильма и использованием интерактивного теста.
Во втором модуле специалисты российского антидопингового агентства "РУСАДА" расскажут о культуре нулевой терпимости к допингу, видах антидопинговых нарушений, приведут реальные примеры из спортивной жизни.
В рамках третьего модуля образовательного проекта спикеры от РУСАДА научат спортсменов справляться с различными эмоциями, которые возникают из-за стресса, давления, критики и конкуренции.
В оргкомитете игр добавили, что в качестве лекторов выступают специалисты отдела реализации образовательных программ Российской Национальной антидопинговой организации "РУСАДА" Евгений Христенко и Алена Чеснокова, лекторы от Ассоциации спортивных психологов Лира Уляева и Алла Соловьева.
Напомним, что VIII игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них участвуют представители России, Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таиланда, Азербайджана, КНДР, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Сирии и других стран.
Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд.
Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.