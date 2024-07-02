https://uz.sputniknews.ru/20240702/igry-deti-azii-obrazovatelnaya-programma-44640441.html

Образовательная программа "Путь к Олимпу" стартовала на играх "Дети Азии"

Образовательная программа "Путь к Олимпу" стартовала на играх "Дети Азии"

Sputnik Узбекистан

Проект, программа которого включает три модуля, направлен на продвижение олимпийских ценностей, чистого спорта и спортивной психологии, а также укрепление дружественных отношений между молодыми спортсменами

2024-07-02T16:50+0500

2024-07-02T16:50+0500

2024-07-02T17:56+0500

спорт

россия

игры

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азия

образование

программа

проект

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Юные спортсмены VIII игр "Дети Азии" в рамках соревнований примут участие в образовательной программе Международного комитета "Дети Азии", сообщает оргкомитет игр.Участников образовательного проекта "Путь к Олимпу" приветствовал президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов.Как отмечается, проект направлен на продвижение олимпийских ценностей, чистого спорта и спортивной психологии, а также укрепление дружественных отношений между молодыми спортсменами."Путь к Олимпу" пройдет с 30 июня по 5 июля на базе Точки кипения корпуса факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ).Программа проекта "Путь к Олимпу" включает в себя три модуля. Первый — олимпийский урок, где юные спортсмены познакомятся с историей олимпийского движения и игр в формате лекции с просмотром анимационного мультфильма и использованием интерактивного теста.Во втором модуле специалисты российского антидопингового агентства "РУСАДА" расскажут о культуре нулевой терпимости к допингу, видах антидопинговых нарушений, приведут реальные примеры из спортивной жизни.В рамках третьего модуля образовательного проекта спикеры от РУСАДА научат спортсменов справляться с различными эмоциями, которые возникают из-за стресса, давления, критики и конкуренции.В оргкомитете игр добавили, что в качестве лекторов выступают специалисты отдела реализации образовательных программ Российской Национальной антидопинговой организации "РУСАДА" Евгений Христенко и Алена Чеснокова, лекторы от Ассоциации спортивных психологов Лира Уляева и Алла Соловьева.Напомним, что VIII игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них участвуют представители России, Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таиланда, Азербайджана, КНДР, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Сирии и других стран.Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.

https://uz.sputniknews.ru/20240701/igry-deti-azii-vypuskniki-populyarizatsiya-44604887.html

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