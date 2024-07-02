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https://uz.sputniknews.ru/20240702/mirziyoyev-gensek-oon-orden-44631178.html
Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана
Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Антониу Гутерриш 30 июня –1 июля находился в республике с официальным визитом.
2024-07-02T09:58+0500
2024-07-02T10:15+0500
политика
генеральный секретарь
оон
антониу гуттереш
официальный визит
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша орденом "Олий Даражали Дўстлик", сообщает пресс-служба президента. Глава республики отметил личный вклад Гутерриша в достижение современного беспрецедентно высокого уровня сотрудничества между Узбекистаном и ООН. Также Мирзиёев акцентировал внимание на многолетних усилиях главы ООН по укреплению международной безопасности и стабильности, реформированию институтов глобального управления, продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР), борьбе с изменением климата, обеспечению "зеленого" и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности. В тот же день президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей в знак твердых намерений дальнейшего наращивания полномасштабного сотрудничества по достижению ЦУР. В ходе официального визита в РУз 30 июня–1 июля Антониу Гутерриш возложил цветы к монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", посетил комплекс Хазрати Имам и другие достопримечательности Ташкента, а также ряд индустриальных и социальных объектов. В частности, он ознакомился с работой солнечной фотоэлектрической станции "ACWA POWER RiverSide Solar" в Юкоричирчикском районе Ташобласти и провел ряд двусторнних встреч, в том числе в Сенате Олий Мажлиса. В ходе переговоров с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой он подчеркнул, что Узбекистан является лидером во многих направлениях, таких как защита прав человека, развитие социальной сферы, обеспечение занятости населения, и может служить примером не только для стран региона, но и мира. Генсек ООН высоко оценил комплексный подход республики к решению проблем, связанных с экологией и охраной окружающей среды, в том числе с последствиями Аральского кризиса. Стороны затронули вопросы, которые будут рассмотрены на "Саммите будущего" в сентябре этого года с участием глав государств. Гутерриш выразил надежду, что Узбекистан примет активное участие в этом мероприятии со своими инициативами. Также он подчеркнул результаты системной работы, проводимой в Узбекистане по достижению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин, созданию для них равных возможностей и выразил удовлетворение тем, что все рекомендации ООН в этом направлении полностью учитываются. Вместе с тем Антониу Гутерриш особо отметил роль парламентов в реализации программ развития, выдвигаемых ООН. По завершении официального визита в Ташкентском международном аэропорту высокого гостя проводил премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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антониу гуттериш узбекистан официальный визит
антониу гуттериш узбекистан официальный визит

Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана

09:58 02.07.2024 (обновлено: 10:15 02.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаАнтониу Гутерриш награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик"
Антониу Гутерриш награжден орденом Олий Даражали Дўстлик - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Антониу Гутерриш 30 июня –1 июля находился в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша орденом "Олий Даражали Дўстлик", сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаАнтониу Гутерриш награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик"
Антониу Гутерриш награжден орденом Олий Даражали Дўстлик - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
Антониу Гутерриш награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония вручения одной из высших государственных наград Узбекистана – ордена "Олий Даражали Дўстлик" Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за активное продвижение солидарности и единства в мире, повышение эффективности деятельности организации, а также укрепление сотрудничества между нашей страной и ООН", — говорится в сообщении.
Глава республики отметил личный вклад Гутерриша в достижение современного беспрецедентно высокого уровня сотрудничества между Узбекистаном и ООН.
"Подчеркнута всесторонняя поддержка Генеральным секретарем проводимых в нашей стране широкомасштабных реформ и инициатив Узбекистана, имеющих глобальное и региональное значение, а также расширения деятельности институтов ООН в республике", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёев акцентировал внимание на многолетних усилиях главы ООН по укреплению международной безопасности и стабильности, реформированию институтов глобального управления, продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР), борьбе с изменением климата, обеспечению "зеленого" и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности.
В тот же день президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей в знак твердых намерений дальнейшего наращивания полномасштабного сотрудничества по достижению ЦУР.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей
Президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
Президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе официального визита в РУз 30 июня–1 июля Антониу Гутерриш возложил цветы к монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", посетил комплекс Хазрати Имам и другие достопримечательности Ташкента, а также ряд индустриальных и социальных объектов.
В частности, он ознакомился с работой солнечной фотоэлектрической станции "ACWA POWER RiverSide Solar" в Юкоричирчикском районе Ташобласти и провел ряд двусторнних встреч, в том числе в Сенате Олий Мажлиса.
В ходе переговоров с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой он подчеркнул, что Узбекистан является лидером во многих направлениях, таких как защита прав человека, развитие социальной сферы, обеспечение занятости населения, и может служить примером не только для стран региона, но и мира.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса прошла встреча с Генеральным секретарем ООН
В Сенате Олий Мажлиса прошла встреча с Генеральным секретарем ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
В Сенате Олий Мажлиса прошла встреча с Генеральным секретарем ООН
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Генсек ООН высоко оценил комплексный подход республики к решению проблем, связанных с экологией и охраной окружающей среды, в том числе с последствиями Аральского кризиса.
Стороны затронули вопросы, которые будут рассмотрены на "Саммите будущего" в сентябре этого года с участием глав государств. Гутерриш выразил надежду, что Узбекистан примет активное участие в этом мероприятии со своими инициативами.
Также он подчеркнул результаты системной работы, проводимой в Узбекистане по достижению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин, созданию для них равных возможностей и выразил удовлетворение тем, что все рекомендации ООН в этом направлении полностью учитываются.
Вместе с тем Антониу Гутерриш особо отметил роль парламентов в реализации программ развития, выдвигаемых ООН.
По завершении официального визита в Ташкентском международном аэропорту высокого гостя проводил премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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