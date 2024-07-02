https://uz.sputniknews.ru/20240702/mirziyoyev-gensek-oon-orden-44631178.html

Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана

Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Антониу Гутерриш 30 июня –1 июля находился в республике с официальным визитом.

2024-07-02T09:58+0500

2024-07-02T09:58+0500

2024-07-02T10:15+0500

политика

генеральный секретарь

оон

антониу гуттереш

официальный визит

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/02/44630380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5ee52d7ef5d2183ed3dc9eb8b6c7fcc4.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша орденом "Олий Даражали Дўстлик", сообщает пресс-служба президента. Глава республики отметил личный вклад Гутерриша в достижение современного беспрецедентно высокого уровня сотрудничества между Узбекистаном и ООН. Также Мирзиёев акцентировал внимание на многолетних усилиях главы ООН по укреплению международной безопасности и стабильности, реформированию институтов глобального управления, продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР), борьбе с изменением климата, обеспечению "зеленого" и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности. В тот же день президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей в знак твердых намерений дальнейшего наращивания полномасштабного сотрудничества по достижению ЦУР. В ходе официального визита в РУз 30 июня–1 июля Антониу Гутерриш возложил цветы к монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", посетил комплекс Хазрати Имам и другие достопримечательности Ташкента, а также ряд индустриальных и социальных объектов. В частности, он ознакомился с работой солнечной фотоэлектрической станции "ACWA POWER RiverSide Solar" в Юкоричирчикском районе Ташобласти и провел ряд двусторнних встреч, в том числе в Сенате Олий Мажлиса. В ходе переговоров с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой он подчеркнул, что Узбекистан является лидером во многих направлениях, таких как защита прав человека, развитие социальной сферы, обеспечение занятости населения, и может служить примером не только для стран региона, но и мира. Генсек ООН высоко оценил комплексный подход республики к решению проблем, связанных с экологией и охраной окружающей среды, в том числе с последствиями Аральского кризиса. Стороны затронули вопросы, которые будут рассмотрены на "Саммите будущего" в сентябре этого года с участием глав государств. Гутерриш выразил надежду, что Узбекистан примет активное участие в этом мероприятии со своими инициативами. Также он подчеркнул результаты системной работы, проводимой в Узбекистане по достижению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин, созданию для них равных возможностей и выразил удовлетворение тем, что все рекомендации ООН в этом направлении полностью учитываются. Вместе с тем Антониу Гутерриш особо отметил роль парламентов в реализации программ развития, выдвигаемых ООН. По завершении официального визита в Ташкентском международном аэропорту высокого гостя проводил премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

антониу гуттериш узбекистан официальный визит