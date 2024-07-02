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https://uz.sputniknews.ru/20240702/uzbekistan-podgotovka-osennye-zimniy-sezon-44633178.html
Президенту Узбекистана доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону
Президенту Узбекистана доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил ответственным лицам увеличить производство энергии, модернизировать инфраструктуру и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии
2024-07-02T11:00+0500
2024-07-02T11:00+0500
общество
узбекистан
электроэнергия
поставки
газоснабжение
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, начат ремонт 850 километров магистральных сетей и 9 подстанций. Кроме того, будет построено 595 километров линий электропередачи и введен ряд новых подстанций. Формируются запасы топлива, комплектующих и запасных частей, необходимых для стабильной работы тепловых станций. Кроме того, начале текущего года были сформированы целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах. Они направлены на экономию определенных объемов за счет эффективной организации энергопотребления, без каких-либо помех производству. На совещании проанализировали работу в этом направлении, указав на высокую долю хищений в энергопотреблении. В связи с этим глава республики отметил необходимость недопущения подобных ситуаций, строгого контроля за потреблением энергии, повышения ответственности должностных лиц. Мирзиёев подчеркнул необходимость качественной реализации инвестпроектов и договоренностей, достигнутых с зарубежными партнерами.
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узбекистан подготовка осенне-зимний сезон
узбекистан подготовка осенне-зимний сезон

Президенту Узбекистана доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону

11:00 02.07.2024
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
© пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поручил увеличить производство энергии, модернизировать инфраструктуру и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, начат ремонт 850 километров магистральных сетей и 9 подстанций. Кроме того, будет построено 595 километров линий электропередачи и введен ряд новых подстанций. Формируются запасы топлива, комплектующих и запасных частей, необходимых для стабильной работы тепловых станций.
"Перед ответственными лицами поставлены задачи по увеличению производства энергии, модернизации инфраструктуры и обеспечению бесперебойной поставки энергии", — говорится в сообщении.
Кроме того, начале текущего года были сформированы целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах. Они направлены на экономию определенных объемов за счет эффективной организации энергопотребления, без каких-либо помех производству.
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах.
© пресс-служба президента Узбекистана
На совещании проанализировали работу в этом направлении, указав на высокую долю хищений в энергопотреблении.

"В этом году в 15 тысячах случаев выявлены кражи природного газа и в 28 тысячах случаев — электроэнергии. Причина этого в том, что борьба ведется не с предотвращением, а с последствиями незаконных подключений", — говорится в сообщении.

В связи с этим глава республики отметил необходимость недопущения подобных ситуаций, строгого контроля за потреблением энергии, повышения ответственности должностных лиц.
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 1 июля ознакомился с отчетом о мерах по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах.
© пресс-служба президента Узбекистана

"В сотрудничестве с зарубежными компаниями в отрасли реализуется ряд проектов, строятся электростанции. В этом году за счет всех источников планируется запустить электростанции мощностью 4 гигаватта", — говорится в сообщении.

Мирзиёев подчеркнул необходимость качественной реализации инвестпроектов и договоренностей, достигнутых с зарубежными партнерами.
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