https://uz.sputniknews.ru/20240702/uzbekistan-podgotovka-osennye-zimniy-sezon-44633178.html

Президенту Узбекистана доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону

Президенту Узбекистана доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил ответственным лицам увеличить производство энергии, модернизировать инфраструктуру и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии

2024-07-02T11:00+0500

2024-07-02T11:00+0500

2024-07-02T11:00+0500

общество

узбекистан

электроэнергия

поставки

газоснабжение

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, начат ремонт 850 километров магистральных сетей и 9 подстанций. Кроме того, будет построено 595 километров линий электропередачи и введен ряд новых подстанций. Формируются запасы топлива, комплектующих и запасных частей, необходимых для стабильной работы тепловых станций. Кроме того, начале текущего года были сформированы целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах. Они направлены на экономию определенных объемов за счет эффективной организации энергопотребления, без каких-либо помех производству. На совещании проанализировали работу в этом направлении, указав на высокую долю хищений в энергопотреблении. В связи с этим глава республики отметил необходимость недопущения подобных ситуаций, строгого контроля за потреблением энергии, повышения ответственности должностных лиц. Мирзиёев подчеркнул необходимость качественной реализации инвестпроектов и договоренностей, достигнутых с зарубежными партнерами.

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