Какие блюда лучше не заказывать на дом в жару
© Sputnik / Актан ТемиркановРемонтные работы на улице Тараса Шевченко
© Sputnik / Актан Темирканов
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Эксперт: в жаркую погоду стоит отказаться от доставки продуктов без термической обработки.
Некоторые блюда требуют особого температурного режима и сроков хранения, поэтому в жару могут стать опасными, рассказала радио Sputnik директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова.
"Не рекомендую заказывать тартары, суши, роллы, то есть то, что содержит сырую рыбу или мясо, то, что не проходит термическую обработку и требует особого температурного режима, сроков хранения и реализации. Если на улице жара 25 градусов и выше и нарушается упаковка или терморежим, есть вероятность обсеменения микроорганизмами", — объяснила эксперт.
По ее словам, в готовую еду микроорганизмы могут попасть и по вине курьера, который не соблюдает правила доставки.
"Доставщик в термосумку или в термобокс может положить горячую продукцию, первое блюдо, и здесь же сверху – салат и те же самые суши, роллы. И, по сути, они едут при одной температуре, что дает возможность для развития микроорганизмов, это нарушение. Также пока курьер доставляет продукцию, одноразовые контейнеры могут лопнуть", – предупредила Колганова.
Она добавила, что не все курьеры внимательно относятся к целостности термобоксов. Между тем, открытый козырек тары ведет к порче продукта, изначально безвредная еда рискует стать опасной для здоровья.
"Если мы посмотрим на курьеров, многие из них работают с плохим оборудованием, с поврежденными сумками. Они у них могут быть во вскрытом виде, то есть козырек открыт, что ведет к тому, что продукт может быть испорчен. И если, допустим, изначально выехала безопасная по показателям той же кишечной палочки продукция, а он везет это долго по жаре, то появляется риск, что такой продукт нанесет серьезный вред здоровью человека", – заключила эксперт.