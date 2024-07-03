Какие блюда лучше не заказывать на дом в жару

"Если мы посмотрим на курьеров, многие из них работают с плохим оборудованием, с поврежденными сумками. Они у них могут быть во вскрытом виде, то есть козырек открыт, что ведет к тому, что продукт может быть испорчен. И если, допустим, изначально выехала безопасная по показателям той же кишечной палочки продукция, а он везет это долго по жаре, то появляется риск, что такой продукт нанесет серьезный вред здоровью человека", – заключила эксперт.