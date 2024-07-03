https://uz.sputniknews.ru/20240703/putin-sammit-shos-astana-44646792.html

Путин прилетел в Астану на саммит ШОС

Путин прилетел в Астану на саммит ШОС

Sputnik Узбекистан

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 3-4 июля под председательством Казахстана. У российского президента на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч на высшем уровне

2024-07-03T10:20+0500

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шос

казахстан

астана

саммит

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, сообщается на сайте Кремля.По информации Sputnik Казахстан в аэропорту российского лидера встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.Основная программа саммита ШОС запланирована на 4 июля, а сегодняшний день у глав государств, прибывших и прибывающих в Астану, посвящен двусторонним переговорам.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции.Саммит ШОС пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию".Лидеры стран-членов ШОС 3–4 июля обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.В ходе заседания также заслушают доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС: генерального секретаря организации Чжан Мина, который также уже прибыл в Астану, и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева.Участники саммита подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.Программой предусмотрена встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.Напомним, что ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

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