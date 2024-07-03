https://uz.sputniknews.ru/20240703/shkolniki-uzbekistan-minsk-poyezd-pamyati-44658931.html
Школьники из Узбекистана прибыли в Минск на "Поезде памяти"
Школьники из Узбекистана прибыли в Минск на "Поезде памяти"
Sputnik Узбекистан
Цель проекта — познакомить школьников из стран Содружества Независимых государств с историей Великой Отечественной войны
2024-07-03T17:35+0500
2024-07-03T17:35+0500
2024-07-03T17:35+0500
общество
поезд
память
проект
великая отечественная война
минск
беларусь
школьники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Минск прибыл "Поезд Памяти" со школьниками из восьми стран, в числе которых Узбекистан, сообщает Sputnik Беларусь.В числе пассажиров также ученики из Беларуси, России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана. Всего – около 200 человек.На перроне их торжественно встретили сверстники.Гости посмотрели военный парад по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В программе также экскурсии по Минску, посещение музея Великой Отечественной войны, образовательного центра МЧС, Нацбиблиотеки.Основная задача проекта – познакомить старшеклассников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны и дать им возможность посетить места боевой славы.В этом году двухэтажный поезд проходит по многим городам Беларуси и России. Среди них Минск, Полоцк, областные центры республики, Москва, Санкт-Петербург, а также агрогородок Александрия. За две недели школьники посетят семь регионов РФ и шесть областей Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20240703/uzbekistan-voyennyye-parad-belarus-44651730.html
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проект поезд память школьники узбекистан минск история великая отечественная война
проект поезд память школьники узбекистан минск история великая отечественная война
Школьники из Узбекистана прибыли в Минск на "Поезде памяти"
Цель проекта — познакомить школьников из стран Содружества Независимых государств с историей Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
В Минск прибыл "Поезд Памяти" со школьниками из восьми стран, в числе которых Узбекистан, сообщает Sputnik Беларусь.
В числе пассажиров также ученики из Беларуси, России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана. Всего – около 200 человек.
На перроне их торжественно встретили сверстники.
Гости посмотрели военный парад по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В программе также экскурсии по Минску, посещение музея Великой Отечественной войны, образовательного центра МЧС, Нацбиблиотеки.
Основная задача проекта – познакомить старшеклассников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны и дать им возможность посетить места боевой славы.
В этом году двухэтажный поезд проходит по многим городам Беларуси и России. Среди них Минск, Полоцк, областные центры республики, Москва, Санкт-Петербург, а также агрогородок Александрия. За две недели школьники посетят семь регионов РФ и шесть областей Беларуси.