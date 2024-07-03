https://uz.sputniknews.ru/20240703/uzbekistan-afganistan-biznes-forum-tashkent-44653314.html
Круглосуточный режим госграницы — что еще предложили на узбекско-афганском бизнес-форуме
Круглосуточный режим госграницы — что еще предложили на узбекско-афганском бизнес-форуме
Sputnik Узбекистан
Глава МИПТ РУз отметил перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном
2024-07-03T14:37+0500
2024-07-03T14:37+0500
2024-07-03T14:50+0500
узбекистан
афганистан
бизнес-форум
министерство инвестиций, промышленности и торговли
лазиз кудратов
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Перевести государственную границу на круглосуточный режим работы в качестве одной из мер, направленных на дальнейшее развитие торговли между Узбекистаном и Афганистаном, предложил министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Глава МИПТ выступил на бизнес-форуме "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте. Он отметил, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув в 2023 году $866 млн. В республике действуют 550 предприятий с участием афганских инвесторов, в том числе 443 со 100-процентным афганским капиталом. Реализуются совместные проекты в сферах пищевой и текстильной промышленности, производства стройматериалов, сельского хозяйства. Лазиз Кудратов отметил перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном. Речь шла о расширении видов взаимной торговли, а также взаимодействия между производителями и экспортерами при поддержке профильных ведомств и отраслевых объединений двух стран. Кроме того, он отметил важность активизации работы в Международном торговом центре "Термез" и наличие всех составляющих для успешного ведения бизнеса, включая 15-дневный безвизовый режим, статус безналоговой зоны, а также условий для шоппинга, медобслуживания, обучения и отдыха. В бизнес-форуме участвуют руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и более тысячи представителей деловых кругов обеих стран.Стороны обсуждают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, ход реализации существующих и запуск новых взаимовыгодных инициатив.
https://uz.sputniknews.ru/20240703/uzbekistan-i-afganistan-namereny-aktivizirovat-deyatelnost-zon-prigranichnoy-torgovli-44650739.html
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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узбекистан афганистан бизнес-форум лазиз кудратов мипт
узбекистан афганистан бизнес-форум лазиз кудратов мипт
Круглосуточный режим госграницы — что еще предложили на узбекско-афганском бизнес-форуме
14:37 03.07.2024 (обновлено: 14:50 03.07.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Глава МИПТ РУз отметил перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Перевести государственную границу на круглосуточный режим работы в качестве одной из мер, направленных на дальнейшее развитие торговли между Узбекистаном и Афганистаном, предложил министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава МИПТ выступил на бизнес-форуме "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте.
Он отметил, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув в 2023 году $866 млн.
В республике действуют 550 предприятий с участием афганских инвесторов, в том числе 443 со 100-процентным афганским капиталом. Реализуются совместные проекты в сферах пищевой и текстильной промышленности, производства стройматериалов, сельского хозяйства.
Лазиз Кудратов отметил перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном.
Речь шла о расширении видов взаимной торговли, а также взаимодействия между производителями и экспортерами при поддержке профильных ведомств и отраслевых объединений двух стран.
"В качестве мер по дальнейшему развитию взаимной торговли мы предлагаем перевести государственную границу на круглосуточный режим, создать торговые дома, а также реализовать масштабные транспортные и инфраструктурные проекты", — сказал министр.
Кроме того, он отметил важность активизации работы в Международном торговом центре "Термез" и наличие всех составляющих для успешного ведения бизнеса, включая 15-дневный безвизовый режим, статус безналоговой зоны, а также условий для шоппинга, медобслуживания, обучения и отдыха.
В бизнес-форуме участвуют руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и более тысячи представителей деловых кругов обеих стран.
Стороны обсуждают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, ход реализации существующих и запуск новых взаимовыгодных инициатив.