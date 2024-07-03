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Выпуск НИЯУ МИФИ в Ташкенте: по каким направлениям студенты защищают дипломы
Выпуск НИЯУ МИФИ в Ташкенте: по каким направлениям студенты защищают дипломы
Sputnik Узбекистан
В этом году до защиты дипломных работ допущены более 50 человек. Это второй выпуск в истории Ташкентского филиала. В прошлом году состоялся первый выпуск — 62 человека
2024-07-03T19:13+0500
2024-07-03T19:13+0500
2024-07-03T19:13+0500
узбекистан
общество
студенты
филиал нияу мифи в ташкенте
атомная энергетика
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В начале июля в Ташкентском филиале российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) проходит защита дипломов. Работы студентов оценивают, в том числе преподаватели из головного МИФИ а также специалисты энергетического отрасли.Студенты защищаются по 4 направлениям:В этом году до защиты дипломных работ допущены более 50 человек. Это уже второй выпуск в истории Ташкентского филиала МИФИ. В прошлом году был первый — 62 человека. Один из выпускников, Рузмат Сотиволдиев. Молодой специалист рассказал, что посвятил диплом системе управления деаэратором подпитки реактора ВВЭР-1200."Именно этот тип реактора планируется построить на территории Узбекистана. Правильная организация подпитки реактора является одной из ключевых задач для нормальной эксплуатации АЭС. Для того, чтобы правильно организовать этот процесс необходимо правильно настроить регуляторы —соответствующие датчики. Именно этот аспект я взял за основу своей дипломной работы", — уточнил выпускник.Подробнее - в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент мифи студенты видео
ташкент мифи студенты видео
Выпуск НИЯУ МИФИ в Ташкенте: по каким направлениям студенты защищают дипломы
В этом году до защиты дипломных работ допущены более 50 человек. Это второй выпуск в истории Ташкентского филиала. В прошлом году состоялся первый выпуск — 62 человека.
В начале июля в Ташкентском филиале российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) проходит защита дипломов. Работы студентов оценивают, в том числе преподаватели из головного МИФИ а также специалисты энергетического отрасли.
Студенты защищаются по 4 направлениям:
Электроэнергетика и электротехника;
Ядерная энергетика и теплофизика;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Ядерные физика и технологии.
В этом году до защиты дипломных работ допущены более 50 человек. Это уже второй выпуск в истории Ташкентского филиала МИФИ. В прошлом году был первый — 62 человека.
"Выпускники готовят свои дипломные работы непосредственно по тем направлениям и областям знаний, которые используются на атомной станции. Соответственно большинство из них разрабатывают какие-то системы для оптимизации работы АЭС, некоторые проводят научные исследования с целью улучшения эффективности продолжительности работы АЭС для уменьшения различных издержек", — рассказал и.о. директора Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Юрий Маслов.
Один из выпускников, Рузмат Сотиволдиев. Молодой специалист рассказал, что посвятил диплом системе управления деаэратором подпитки реактора ВВЭР-1200.
"Именно этот тип реактора планируется построить на территории Узбекистана. Правильная организация подпитки реактора является одной из ключевых задач для нормальной эксплуатации АЭС. Для того, чтобы правильно организовать этот процесс необходимо правильно настроить регуляторы —соответствующие датчики. Именно этот аспект я взял за основу своей дипломной работы", — уточнил выпускник.
Подробнее - в видео Sputnik Узбекистан
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