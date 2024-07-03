https://uz.sputniknews.ru/20240703/vypusk-mifi-tashkent-studenty-diplomy-44663131.html

Выпуск НИЯУ МИФИ в Ташкенте: по каким направлениям студенты защищают дипломы

Выпуск НИЯУ МИФИ в Ташкенте: по каким направлениям студенты защищают дипломы

Sputnik Узбекистан

В этом году до защиты дипломных работ допущены более 50 человек. Это второй выпуск в истории Ташкентского филиала. В прошлом году состоялся первый выпуск — 62 человека

2024-07-03T19:13+0500

2024-07-03T19:13+0500

2024-07-03T19:13+0500

узбекистан

общество

студенты

филиал нияу мифи в ташкенте

атомная энергетика

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В начале июля в Ташкентском филиале российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) проходит защита дипломов. Работы студентов оценивают, в том числе преподаватели из головного МИФИ а также специалисты энергетического отрасли.Студенты защищаются по 4 направлениям:В этом году до защиты дипломных работ допущены более 50 человек. Это уже второй выпуск в истории Ташкентского филиала МИФИ. В прошлом году был первый — 62 человека. Один из выпускников, Рузмат Сотиволдиев. Молодой специалист рассказал, что посвятил диплом системе управления деаэратором подпитки реактора ВВЭР-1200."Именно этот тип реактора планируется построить на территории Узбекистана. Правильная организация подпитки реактора является одной из ключевых задач для нормальной эксплуатации АЭС. Для того, чтобы правильно организовать этот процесс необходимо правильно настроить регуляторы —соответствующие датчики. Именно этот аспект я взял за основу своей дипломной работы", — уточнил выпускник.Подробнее - в видео Sputnik Узбекистан.

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