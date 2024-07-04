https://uz.sputniknews.ru/20240704/astana-shos-sammit-44666688.html

В Астане прошел Саммит Шанхайской организации сотрудничества — видео

В Астане прошел Саммит Шанхайской организации сотрудничества — видео

Sputnik Узбекистан

Саммит впервые организован в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс"

2024-07-04T10:20+0500

2024-07-04T10:20+0500

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политика

шос

саммит

казахстан

астана

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Астане во Дворце Независимости под председательством Казахстана прошел Саммит Шанхайской организации сотрудничества.Он был впервые организован в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".В мероприятии участвовали главы государств и правительств Узбекистана, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС. В числе участников также Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.В фокусе внимания находились итоги работы организации в 2023-2024 годах, вопросы ее дальнейшего укрепления, а также продвижение сотрудничества в сферах политики безопасности, экономики и гуманитарных связей.Главы государств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.В повестке дня были доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС: Генсека организации Чжан Мина и директора Региональной антитеррористической структуры Руслана Мирзаева. Событие освещали 900 журналистов из всех стран-участниц организации.В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС приняли свыше 20 документов, в том числе Астанинскую декларацию.Историческим стало решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС. Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Изначально в нее входили шесть стран: Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году — Иран.

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