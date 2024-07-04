https://uz.sputniknews.ru/20240704/belarus-stala-polnopravnym-chlenom-shos-44669075.html
Беларусь стала полноправным членом ШОС
Беларусь стала полноправным членом ШОС
Sputnik Узбекистан
Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме республики в состав Организации.
2024-07-04T12:16+0500
2024-07-04T12:16+0500
2024-07-04T12:28+0500
политика
казахстан
беларусь
саммит
шос
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0e/25278798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51c7af77dd66e3cfaf155f7eea9d6489.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На Саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Республика Беларусь стала полноправным участником организации.Саммит начался с подписания соответствующих документов.Все главы государств и правительств, принимающих участие в астанинском саммите, подписали соглашение о приеме Беларуси в состав государств-членов ШОС.Он отметил, что Беларусь за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в организации и выразил уверенность, что республика внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.После этого Токаев поздравил белорусского президента Александра Лукашенко.Беларусь стала десятым членом ШОС.При этом вопрос о том, кто станет следующим членом организации после Беларуси, на повестке дня не стоит. Об этом заявил генсек ШОС Чжан Мин агентству "Казинформ". По его словам, расширение членства — это не цель, преследуемая организацией.Глава МИД РФ Сергей Лавров комментируя принятие Белоруссии в ШОС заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах. Об этом министр рассказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Напомним, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Впервые он организован в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".Главы государств рассматривают широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.
казахстан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0e/25278798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45f882ed27c8aa3f8aaed1c6652f8c73.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шос беларусь подписание документы прием саммит астана
шос беларусь подписание документы прием саммит астана
Беларусь стала полноправным членом ШОС
12:16 04.07.2024 (обновлено: 12:28 04.07.2024)
Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме республики в состав Организации.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На Саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Республика Беларусь стала полноправным участником организации.
Саммит начался с подписания соответствующих документов.
Все главы государств и правительств, принимающих участие в астанинском саммите, подписали соглашение о приеме Беларуси в состав государств-членов ШОС.
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Беларусь за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в организации и выразил уверенность, что республика внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.
После этого Токаев поздравил белорусского президента Александра Лукашенко.
Беларусь стала десятым членом ШОС.
При этом вопрос о том, кто станет следующим членом организации после Беларуси, на повестке дня не стоит. Об этом заявил генсек ШОС Чжан Мин агентству "Казинформ". По его словам, расширение членства — это не цель, преследуемая организацией.
"На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", — пояснил Мин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров комментируя принятие Белоруссии в ШОС заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах. Об этом министр рассказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", — отметил глава российской дипломатии.
Напомним, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Впервые он организован в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".
Главы государств рассматривают широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.