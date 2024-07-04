https://uz.sputniknews.ru/20240704/belarus-stala-polnopravnym-chlenom-shos-44669075.html

Беларусь стала полноправным членом ШОС

Беларусь стала полноправным членом ШОС

Sputnik Узбекистан

Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме республики в состав Организации.

2024-07-04T12:16+0500

2024-07-04T12:16+0500

2024-07-04T12:28+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. На Саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Республика Беларусь стала полноправным участником организации.Саммит начался с подписания соответствующих документов.Все главы государств и правительств, принимающих участие в астанинском саммите, подписали соглашение о приеме Беларуси в состав государств-членов ШОС.Он отметил, что Беларусь за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в организации и выразил уверенность, что республика внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.После этого Токаев поздравил белорусского президента Александра Лукашенко.Беларусь стала десятым членом ШОС.При этом вопрос о том, кто станет следующим членом организации после Беларуси, на повестке дня не стоит. Об этом заявил генсек ШОС Чжан Мин агентству "Казинформ". По его словам, расширение членства — это не цель, преследуемая организацией.Глава МИД РФ Сергей Лавров комментируя принятие Белоруссии в ШОС заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах. Об этом министр рассказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Напомним, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Астане. Впервые он организован в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".Главы государств рассматривают широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

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