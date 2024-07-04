https://uz.sputniknews.ru/20240704/mirziyoyev-indiya-davka-soboleznovaniya-44670008.html
Мирзиёев выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии
Мирзиёев выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии
Sputnik Узбекистан
В давке на религиозном мероприятии в одном из индийских штатов погибли по меньшей мере 107 человек
2024-07-04T13:43+0500
2024-07-04T13:43+0500
2024-07-04T13:43+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
индия
общество
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагедией, произошедшей в штате Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Напомним, что жертвами давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии стали по меньшей мере 107 человек, в основном женщины.Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. По словам одного из выживших, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось, и все начали покидать место собрания.
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мирзиёев президент премьер-министр индия соболезнования
мирзиёев президент премьер-министр индия соболезнования
Мирзиёев выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии
В давке на религиозном мероприятии в одном из индийских штатов погибли свыше 100 человек.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагедией, произошедшей в штате Уттар-Прадеш, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
"Глава нашего государства выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.
Напомним, что жертвами давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии стали по меньшей мере 107 человек, в основном женщины.
Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. По словам одного из выживших, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось, и все начали покидать место собрания.