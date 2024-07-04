https://uz.sputniknews.ru/20240704/putin-sammit-shos-astana-zayavleniya-44671148.html

Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов

Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов

Sputnik Узбекистан

Лидер РФ сделал ряд важных заявлений на заседании совета глав государств членов ШОС в Астане

2024-07-04T14:23+0500

2024-07-04T14:23+0500

2024-07-04T15:07+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества остается приоритетной задачей в работе организации, для выполнения этой задачи будет преобразована региональная антитеррористическая структура ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств членов ШОС в Астане.Также Путин отметил, что борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утвержденная в ходе саммита трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере.Он подчеркнул, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС.Он также указал, что тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам.В этом контексте он отметил наращивание государствами-членами ШОС использования во взаимных расчетах нацвалюты.Он напомнил о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.Глава РФ отметил весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС, который вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав минфинов и центробанков, а также эффективную работу делового совета организации, с помощью которого бизнес-круги стран–членов ШОС имеют возможность подключиться к взаимовыгодным совместным проектам.Он также выразил удовлетворение тем, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, указав на развитие контактов в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, рост туристических, спортивных и молодежных обменов.Другие заявления ПутинаКроме того, глава РФ высказался о попытках США разрубить палестинский узел.Вместе с тем Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине, подчеркнув готовность Москвы их учитывать.При этом он напомнил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в середине июня, в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.Глава РФ также поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану.

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