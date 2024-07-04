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Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов
Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов
Sputnik Узбекистан
Лидер РФ сделал ряд важных заявлений на заседании совета глав государств членов ШОС в Астане
2024-07-04T14:23+0500
2024-07-04T14:23+0500
2024-07-04T15:07+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества остается приоритетной задачей в работе организации, для выполнения этой задачи будет преобразована региональная антитеррористическая структура ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств членов ШОС в Астане.Также Путин отметил, что борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утвержденная в ходе саммита трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере.Он подчеркнул, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС.Он также указал, что тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам.В этом контексте он отметил наращивание государствами-членами ШОС использования во взаимных расчетах нацвалюты.Он напомнил о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.Глава РФ отметил весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС, который вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав минфинов и центробанков, а также эффективную работу делового совета организации, с помощью которого бизнес-круги стран–членов ШОС имеют возможность подключиться к взаимовыгодным совместным проектам.Он также выразил удовлетворение тем, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, указав на развитие контактов в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, рост туристических, спортивных и молодежных обменов.Другие заявления ПутинаКроме того, глава РФ высказался о попытках США разрубить палестинский узел.Вместе с тем Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине, подчеркнув готовность Москвы их учитывать.При этом он напомнил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в середине июня, в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.Глава РФ также поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану.
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Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов
14:23 04.07.2024 (обновлено: 15:07 04.07.2024)
Лидер РФ сделал ряд важных заявлений на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества остается приоритетной задачей в работе организации, для выполнения этой задачи будет преобразована региональная антитеррористическая структура ШОС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств членов ШОС в Астане.
"Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности в государствах-участниках и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе", — сказал он.
Также Путин отметил, что борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утвержденная в ходе саммита трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере.
Он подчеркнул, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС.
"Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности", — сказал Путин.
Он также указал, что тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам.
"Факты говорят сами за себя: так средний прирост ВВП стран–членов нашей организации в прошлом году составил более пяти процентов промышленного производства – 4,5 процента, в то время как уровень инфляции – всего 2,4 процента. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", — добавил глава РФ.
В этом контексте он отметил наращивание государствами-членами ШОС использования во взаимных расчетах нацвалюты.
"Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92 процента", — уточнил Путин.
Он напомнил о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма.
Глава РФ отметил весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС, который вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав минфинов и центробанков, а также эффективную работу делового совета организации, с помощью которого бизнес-круги стран–членов ШОС имеют возможность подключиться к взаимовыгодным совместным проектам.
Он также выразил удовлетворение тем, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, указав на развитие контактов в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, рост туристических, спортивных и молодежных обменов.
Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности.
В мире укрепляются новые центры силы и экономического роста.
ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нового зарождающегося миропорядка, это мощный локомотив процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.
Многие государства и организации стремятся к налаживанию диалога и подключению к работе ШОС.
Кроме того, глава РФ высказался о попытках США разрубить палестинский узел.
"История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США разрубить палестинский узел, и отказа от исполнений решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств: Израиля и Палестины", — отметил он, говоря о конфликте в секторе Газа.
Вместе с тем Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по урегулированию на Украине, подчеркнув готовность Москвы их учитывать.
При этом он напомнил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в середине июня, в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.
Глава РФ также поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану.