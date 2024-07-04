https://uz.sputniknews.ru/20240704/rossiya-razrabotka-dron-perexvatchik-bpla-44667466.html

В России разработан дрон-перехватчик вражеских БПЛА

В России разработан дрон-перехватчик вражеских БПЛА

Sputnik Узбекистан

Дроны-перехватчики становятся принципиально новыми технологическими аргументами и эффективными инструментами в "войне машин" XXI века

2024-07-04T17:40+0500

2024-07-04T17:40+0500

2024-07-04T17:40+0500

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Появление российского "антикамикадзе" выглядит закономерным – в воздушном пространстве над зоной СВО ежесуточно действуют тысячи разведывательных и ударных БПЛА, барражирующих боеприпасов противника. Противодействие "роям" дронов ВСУ, поставляемых коллективным Западом, обретает очертания системы, которая развивается. В Санкт-Петербурге, на конференции по технологиям противодействия беспилотникам 1 июля представили новейший российский перехватчик дронов "Воган-9СП". Аппарат способен в полуавтоматическом режиме (с поддержкой оператором, РЛС, подсветкой лазерным лучом) обнаруживать, настигать, и уничтожать БПЛА противника – на скоростях до 250 км/час. И успешно проходит испытания в полевых условиях.Одноразовый ударный беспилотник "Воган-9СП" работает в интеграции с радиолокационной станцией и лазерной системой, которая подсвечивает обнаруженную воздушную цель. "Антикамикадзе" стартует из держателя, под углом 45 градусов. Максимально сближается с целью и переходит на автоматическую систему наведения. Перед уничтожением вражеского БПЛА российский "Воган-9СП" получает разрешение от оператора, который принимает окончательное решение на основе изображения с видеокамеры дрона. Для выхода в серийное производство высокотехнологичный "антикамикадзе" должен быть эффективным и относительно недорогим. Разумеется, дроны типа "Воган-9СП" не отменят средства ПВО и РЭБ на поле боя, они лишь "уплотнят" систему защиты войск, логистики, объектов инфраструктуры.Аналогичные системы защиты "дрон против дрона" разрабатываются в США, на Тайване и в других странах. Вероятно, в недалеком будущем дроны-антикамикадзе с искусственным интеллектом получат способность самостоятельно выявлять и классифицировать воздушные цели, оперативно определять "намерения", и уничтожать аппараты противника. Боевые роботы стремительно прогрессируют. Безусловно, "война машин" получит технологическое развитие и продолжение во всех сферах боевого применения – на суше, на море, в космическом пространстве. Интерес к перехватчикам БПЛА растет. Неслучайно "Воган-9СП" вызвал горячий резонанс в зарубежных СМИ. "Война машин" только начинаетсяКомандующий изрядно потрепанной хуситами авианосной ударной группой (АУГ) контр-адмирал Марк Мигес неожиданно признал, что ВМС США фактически проиграли "беспрецедентное" сражение в Красном море, потому что не готовы к борьбе с беспилотниками. Не говоря уже о гиперзвуковых ракетах. Прокси-война Запада с Россией на украинском ТВД, где массово используются барражирующие боеприпасы, беспилотники-камикадзе и другие типы ударных дронов, еще жестче диктует необходимость расширения противодронных возможностей ВС США и НАТО.Пентагон планирует до 2029 года значительно нарастить арсенал дронов-перехватчиков Coyote – закупить более 6000 единиц вместе с 300 пусковыми установками и 33 мобильными радарами. Цена за единицу Coyote Block 2 – около 100 тысяч долларов США. Однако цена не вполне соответствует качеству – новейшие "Койоты" не защищают от беспилотных ударов "повстанцев" американские базы в Ираке и Сирии. Не касаясь даже эффективности американских ПВО и РЭБ.Слишком медленно реагируя на новые угрозы, армия США "продолжает играть в догонялки", то есть значительно отстает технологически от стран, назначенных Вашингтоном своими "противниками" (Россия и Китай). Поэтому Пентагон жадно изучает российский опыт и российские технологии борьбы с дронами противника.Издание The New York Times отмечает, что украинский ТВД превратился в "Кремниевую долину для автономных дронов и роботов-убийц". Десятки компаний разрабатывают или серийно производят дроны и другие беспилотные машины, управляемые не оператором, а искусственным интеллектом. NYT прогнозирует, что совсем скоро "рои самоуправляющихся дронов смогут координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением автоматически убивать солдат". Запад встревожен – такие устройства могут появиться у террористов. Ирония истории: альянс, посеявший ветер "высокотехнологичных войн", пожинает бурю.США и НАТО стремятся организовать массовые поставки киевскому режиму комплектующих для сборки ударных БПЛА (разумеется, украинская элементная база и авиастроение – это анекдот) с целью компенсации дефицита живых и боеспособных солдат ВСУ. "Война машин" становится реальностью нашего времени и, согласно голливудским пророчествам, обещает Западу "восстание машин" – автономного оружия с искусственным интеллектом.Как бы то ни было, оперативная обстановка в зоне СВО приближает начало активного боевого применения новейшего российского антидрона "Воган-9СП".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво, безопасность, вооружение, колумнисты, россия, наука, технологии