https://uz.sputniknews.ru/20240704/sammit-shos-astana-dokumenty-44673210.html

Что предусматривают документы, подписанные на саммите ШОС в Астане

Что предусматривают документы, подписанные на саммите ШОС в Астане

Sputnik Узбекистан

В столице Казахстана прошло заседание Совета глав государств-членов ШОС в рамках саммита. По его итогам представители стран-участниц подписали ряд ключевых документов

2024-07-04T15:23+0500

2024-07-04T15:23+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита ШОС в Астане подписали более 20 документов.Работа саммита началась с подписания документов о приеме Беларуси в состав Организации.В числе подписанных документов:Основные положения итоговой Астанинской декларации:Китайская Народная Республика принимает после Казахстана председательство в Шанхайской организации сотрудничества. Следующий саммит пройдет в Китае в 2025 году, отмечается в Астанинской декларации.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". На нем произошло расширение организации: в нее приняли Беларусь.Генсеком ШОС на 2025 – 2027 годы решением саммита назначили представителя Казахстана Нурлана Ермекбаева. Сейчас он — заместитель генерального секретаря.ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, и Беларусь. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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