Что предусматривают документы, подписанные на саммите ШОС в Астане
15:23 04.07.2024 (обновлено: 17:52 04.07.2024)
© Sputnik / Санат ИмангалиевФлаги ШОС
© Sputnik / Санат Имангалиев
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В столице Казахстана прошло заседание Совета глав государств-членов ШОС. По его итогам представители стран-участниц подписали ряд ключевых документов.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита ШОС в Астане подписали более 20 документов.
Работа саммита началась с подписания документов о приеме Беларуси в состав Организации.
В числе подписанных документов:
1.Астанинская декларация совета глав государств ШОС.
2.Решение об утверждении инициативы ШОС о мировом единстве, за справедливый мир, согласие и развитие.
3.Решение о проекте стратегии развития ШОС до 2035 года.
4.Решение о предложениях совета министров иностранных дел государств-членов ШОС о совершенствовании деятельности ШОС.
5.Решение об утверждении программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025 – 2027 годы.
6.Решение об утверждении антинаркотической стратегии ШОС на 2024 – 2029 годы и программы действия по ее выполнению.
7.Решение об утверждении стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года.
8.Решение об ассоциации инвесторов ШОС.
9.Решение об утверждение программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий и экологического туризма.
10.Решение об объявлении города Циндао КНР туристической и культурной столицей ШОС в 2024-2025 годах.
11.Решение об утверждении дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами ШОС и партнерами ШОС по диалогу.
12.Решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.
13.Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатами ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
14.Решение о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.
15.Решение о генеральном секретаре ШОС.
16.Решение о директоре Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС.
17.Решение о докладе генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за прошедший год.
18.Решение о докладе совета региональной антитеррористической структуры ШОС о длительности региональной антитеррористической структуры ШОС в 2023 году.
19.Заявление совета глав государств-членов ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства.
20.Заявление совета глав государств-членов ШОС об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии.
21.Заявление совета глав государств-членов ШОС об эффективном управлении отходами.
22.Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
23.Решение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года.
Основные положения итоговой Астанинской декларации:
страны ШОС приняли инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая определяет намерение организации создавать условия для укрепления безопасности и международного порядка, а также предложили миру присоединиться к ней;
подчеркнули, что не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву;
выразили намерение наращивать потенциал и международное влияние ШОС как одного из ключевых объединений многополярного мира;
заявили о готовности принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, и о наращивании совместных усилий по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации;
выступили против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему;
выразили глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и решительно осудили действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа;
обратили внимание на то, что одностороннее наращивание некоторыми странами системы глобальной ПРО негативно отражается на международной безопасности;
выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.
Китайская Народная Республика принимает после Казахстана председательство в Шанхайской организации сотрудничества. Следующий саммит пройдет в Китае в 2025 году, отмечается в Астанинской декларации.
Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". На нем произошло расширение организации: в нее приняли Беларусь.
Генсеком ШОС на 2025 – 2027 годы решением саммита назначили представителя Казахстана Нурлана Ермекбаева. Сейчас он — заместитель генерального секретаря.
ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, и Беларусь. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.