https://uz.sputniknews.ru/20240705/igry-deti-azii-uzbekistan-zoloto-medali-44684670.html

Игры "Дети Азии": Узбекистан за 9 дней завоевал 29 золотых медалей

Игры "Дети Азии": Узбекистан за 9 дней завоевал 29 золотых медалей

Sputnik Узбекистан

В общекомандном зачете Узбекистан занимает второе место после Сибирского федерального округа, который опережает республику только по количеству бронзовых медалей

2024-07-05T15:26+0500

2024-07-05T15:26+0500

2024-07-05T15:26+0500

спорт

узбекистан

дети

азия

игры

медали

золото

соревнования

спортсмен

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44687826_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7efe99050605a008030dfbd4a82ca195.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистан на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии" за 9 дней завоевал 29 золотых медалей, сообщается на сайте соревнований.В активе сборной также 27 серебряных и 20 бронзовых наград. Напомним, Игры "Дети Азии" проходят с 26 июня по 7 июля в Якутске. В них участвуют более 3 тыс. спортсменов из 26 стран Азии. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. В ходе турнира разыгрывают медали по 24 видам спорта, всего 239 комплектов. На сегодняшний день "Дети Азии" — единственное мультиспортивное мероприятие на территории России, в котором участвуют национальные сборные. Международные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. За свою историю соревнования объединили 15 тыс. юных спортсменов более чем из 40 стран Азии и Европы.

узбекистан

азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медаль узбекистан игры дети азии 9 дней общекомандный зачет второе место сибирский федеральный округ республика количество бронза