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https://uz.sputniknews.ru/20240705/press-sentr-sputnik-obsujdeniye-itogi-sammit-shos-kazaxstan-44683175.html
В пресс-центре Sputnik обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане - видео
В пресс-центре Sputnik обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане - видео
Sputnik Узбекистан
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся 3-4 июля 2024 года в Астане под председательством Казахстана
2024-07-05T13:02+0500
2024-07-05T14:20+0500
узбекистан
пресс-центр
шос
саммит
итоги
казахстан
видео
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане. Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Астана – Минск – Бишкек – Ташкент.Участники в Москве: - заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Артем Туров; - директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков; в Минске: - политический эксперт, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев; в Ташкенте: - доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова; в Астане: - директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев; в Бишкеке: - экономист Нургуль Акимова.Они обсудили вопросыКакова роль ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем? Каковы перспективы дальнейшего расширения организации? Какие проблемы и угрозы стоят перед странами-участницами? Ждет ли ШОС дальнейшее реформирование? И почему борьба с так называемыми "тремя силами зла" должна оставаться в "постоянном фокусе сотрудничества организации"?
узбекистан
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итоги саммит шос казахстан саммит шанхайская организация сотрудничество астана
итоги саммит шос казахстан саммит шанхайская организация сотрудничество астана

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане - видео

13:02 05.07.2024 (обновлено: 14:20 05.07.2024)
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся 3-4 июля 2024 года в Астане под председательством Казахстана.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане.
Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Астана – Минск – Бишкек – Ташкент.
Участники в Москве:
- заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Артем Туров;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;
в Минске:
- политический эксперт, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев;
в Ташкенте:
- доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова;
в Астане:
- директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев;
в Бишкеке:
- экономист Нургуль Акимова.
Они обсудили вопросы

Какова роль ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем? Каковы перспективы дальнейшего расширения организации?
Какие проблемы и угрозы стоят перед странами-участницами?
Ждет ли ШОС дальнейшее реформирование?
И почему борьба с так называемыми "тремя силами зла" должна оставаться в "постоянном фокусе сотрудничества организации"?
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