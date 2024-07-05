https://uz.sputniknews.ru/20240705/press-sentr-sputnik-obsujdeniye-itogi-sammit-shos-kazaxstan-44683175.html

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане - видео

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане - видео

Sputnik Узбекистан

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся 3-4 июля 2024 года в Астане под председательством Казахстана

2024-07-05T13:02+0500

2024-07-05T13:02+0500

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узбекистан

пресс-центр

шос

саммит

итоги

казахстан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане. Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Астана – Минск – Бишкек – Ташкент.Участники в Москве: - заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Артем Туров; - директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков; в Минске: - политический эксперт, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев; в Ташкенте: - доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова; в Астане: - директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев; в Бишкеке: - экономист Нургуль Акимова.Они обсудили вопросыКакова роль ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем? Каковы перспективы дальнейшего расширения организации? Какие проблемы и угрозы стоят перед странами-участницами? Ждет ли ШОС дальнейшее реформирование? И почему борьба с так называемыми "тремя силами зла" должна оставаться в "постоянном фокусе сотрудничества организации"?

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