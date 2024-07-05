В пресс-центре Sputnik обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане - видео
13:02 05.07.2024 (обновлено: 14:20 05.07.2024)
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся 3-4 июля 2024 года в Астане под председательством Казахстана.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги саммита ШОС в Казахстане.
Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Астана – Минск – Бишкек – Ташкент.
Участники в Москве:
- заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Артем Туров;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;
- заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Артем Туров;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;
в Минске:
- политический эксперт, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев;
- политический эксперт, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев;
в Ташкенте:
- доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова;
- доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова;
в Астане:
- директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев;
- директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев;
в Бишкеке:
- экономист Нургуль Акимова.
- экономист Нургуль Акимова.
Они обсудили вопросы
Какова роль ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем? Каковы перспективы дальнейшего расширения организации?
Какие проблемы и угрозы стоят перед странами-участницами?
Ждет ли ШОС дальнейшее реформирование?
И почему борьба с так называемыми "тремя силами зла" должна оставаться в "постоянном фокусе сотрудничества организации"?
Какова роль ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем? Каковы перспективы дальнейшего расширения организации?
Какие проблемы и угрозы стоят перед странами-участницами?
Ждет ли ШОС дальнейшее реформирование?
И почему борьба с так называемыми "тремя силами зла" должна оставаться в "постоянном фокусе сотрудничества организации"?