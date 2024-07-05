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https://uz.sputniknews.ru/20240705/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-sammit-otg-azerbaydjan-44680589.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше
Sputnik Узбекистан
Для этого президент РУз по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 июля посетит эту страну с рабочим визитом
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узбекистан
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
рабочий визит
отг
саммит
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуше на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", сообщает пресс-служба президента РУз. В ходе саммита обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала. Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.
https://uz.sputniknews.ru/20240704/mirziyoyev-sammit-shos-astana-predlojeniya-44675976.html
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шавкат мирзиёев визит азербайджан президент руз приглашение главе ильхам алиев страна рабочий визит
шавкат мирзиёев визит азербайджан президент руз приглашение главе ильхам алиев страна рабочий визит

Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше

10:17 05.07.2024 (обновлено: 14:20 05.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Для этого президент РУз по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 июля посетит эту страну с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуше на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", сообщает пресс-служба президента РУз.
В ходе саммита обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.
Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.
Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, состоявшемся в городе Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2024
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