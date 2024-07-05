https://uz.sputniknews.ru/20240705/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-sammit-otg-azerbaydjan-44680589.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше

Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше

Sputnik Узбекистан

Для этого президент РУз по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 июля посетит эту страну с рабочим визитом

2024-07-05T10:17+0500

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узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

рабочий визит

отг

саммит

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуше на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", сообщает пресс-служба президента РУз. В ходе саммита обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала. Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.

https://uz.sputniknews.ru/20240704/mirziyoyev-sammit-shos-astana-predlojeniya-44675976.html

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