https://uz.sputniknews.ru/20240705/shavkat-mirziyoyev-uchastiye-sammit-otg-azerbaydjan-44680589.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше
Sputnik Узбекистан
Для этого президент РУз по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 июля посетит эту страну с рабочим визитом
2024-07-05T10:17+0500
2024-07-05T10:17+0500
2024-07-05T14:20+0500
узбекистан
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
рабочий визит
отг
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0a/44318985_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3417021517a6257badff8a70d100f096.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуше на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", сообщает пресс-служба президента РУз. В ходе саммита обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала. Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.
https://uz.sputniknews.ru/20240704/mirziyoyev-sammit-shos-astana-predlojeniya-44675976.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0a/44318985_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_99546d42641b8fb28e39dfff137186c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев визит азербайджан президент руз приглашение главе ильхам алиев страна рабочий визит
шавкат мирзиёев визит азербайджан президент руз приглашение главе ильхам алиев страна рабочий визит
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите ОТГ в Шуше
10:17 05.07.2024 (обновлено: 14:20 05.07.2024)
Для этого президент РУз по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева 5-6 июля посетит эту страну с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуше на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", сообщает пресс-служба
президента РУз.
В ходе саммита обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.
Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.