https://uz.sputniknews.ru/20240704/mirziyoyev-sammit-shos-astana-predlojeniya-44675976.html

В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС — Мирзиёев

В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане

2024-07-04T17:08+0500

2024-07-04T17:08+0500

2024-07-04T17:32+0500

политика

экономика

саммит

шос

астана

казахстан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/04/44672345_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b4f43fa9e51ac5ec62f17a759c402ca4.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС, заявил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане. Узбекский лидер подчеркнул, что нынешний саммит проходит в условиях обострения международной ситуации. Он указал на возникновение новых разрушительных конфликтов, усиление вызовов и угроз безопасности, происходящих на фоне снижения взаимного доверия, роста противостояния и соперничества, геополитической напряженности. Мирзиёев отметил участившиеся случаи нарушения норм и принципов международного права, выразив сожаление, что имеющиеся у мирового сообщества инструменты потеряли свою эффективность в разрешении нарастающих кризисов и проблем. В данном контексте глава республики призвал и впредь строго придерживаться основополагающих принципов "Шанхайского духа" – взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур, сохранения внеблокового статуса, принципа консенсуса при принятии решений. По его мнению, для реализации колоссального потенциала развития стран ШОС требуется формирование новой модели экономического партнерства и выработка долгосрочной повестки устойчивого развития. Президент Узбекистана предложил: Мирзиёев отдельно остановился на положении дел в соседнем Афганистане, как неотъемлемой части Центральной Азии, непосредственно влияющей на региональную стабильность. Указав на различия в подходах к выстраиванию отношений с нынешними афганскими властями, он призвал к поддержанию диалога с Кабулом, поскольку это отвечает интересам безопасности и экономического развития всего региона. Напомним, что по итогам заседания подписали более 20 документов. По инициативе Шавката Мирзиёева главы государств ШОС утвердили план взаимодействия стран-членов организации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и заявление Совета глав государств о принципах добрососедства, доверия и партнерства. Напомним, что 3-4 июля в Астане под председательством Казахстана проходит 24-й Саммит ШОС. В нем участвуют главы государств и правительств Узбекистана, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

астана

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев саммит шос астана