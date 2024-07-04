В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС — Мирзиёев
17:08 04.07.2024 (обновлено: 17:32 04.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, состоявшемся в городе Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС, заявил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане.
"Мы должны усилить сплоченность "семьи ШОС", максимально использовать открывающиеся возможности, последовательно воплощая в жизнь принцип совместного развития", — сказал он.
Узбекский лидер подчеркнул, что нынешний саммит проходит в условиях обострения международной ситуации.
Он указал на возникновение новых разрушительных конфликтов, усиление вызовов и угроз безопасности, происходящих на фоне снижения взаимного доверия, роста противостояния и соперничества, геополитической напряженности.
Мирзиёев отметил участившиеся случаи нарушения норм и принципов международного права, выразив сожаление, что имеющиеся у мирового сообщества инструменты потеряли свою эффективность в разрешении нарастающих кризисов и проблем.
"В столь непростых условиях чрезвычайно важно сохранить и еще больше укрепить нашу приверженность базовым принципам ШОС, благодаря которым стали возможны сегодняшние успехи организации, ее высокий авторитет и стабилизирующая роль в международных делах", — сказал он.
В данном контексте глава республики призвал и впредь строго придерживаться основополагающих принципов "Шанхайского духа" – взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур, сохранения внеблокового статуса, принципа консенсуса при принятии решений.
По его мнению, для реализации колоссального потенциала развития стран ШОС требуется формирование новой модели экономического партнерства и выработка долгосрочной повестки устойчивого развития.
Президент Узбекистана предложил:
принять Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС;
разработать Соглашение по упрощению процедур торговли в рамках ШОС, включающее совместные меры по устранению торговых барьеров, сближению техрегламентов и сертификации, систем фитосанитарного и ветеринарного контроля;
подготовить Программу сотрудничества в сфере электронной коммерции с интеграцией действующих цифровых торговых платформ;
разработать Комплекс мер по стимулированию взаимных инвестиций, прежде всего в инфраструктуру, высокотехнологичные отрасли промышленности и сектор услуг;
рассмотреть вопросы создания Фонда и Банка развития ШОС;
сформировать инклюзивную транспортную систему по линиям "Восток – Запад" и "Север – Юг" для развития экономического потенциала стран-членов ШОС;
разработать План цифровизации логистических процедур, организовать электронный обмен данными о товарах, перемещаемых через границы стран-членов ШОС;
разработать Комплексный план сотрудничества по стимулированию привлечения инвестиций и технологий в возобновляемую энергетику;
разработать программу "Технологии будущего ШОС" для обмена знаниями, опытом и лучшими практиками, развития системного взаимодействия IT-парков;
рассмотреть возможность принятия дорожной карты сотрудничества стран ШОС в области социального развития и защиты;
разработать совместную электронную платформу "Атлас продовольственной безопасности ШОС", который объединит данные об агропромышленном потенциале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в разрезе производимой продукции и возможностей поставок.
Мирзиёев отдельно остановился на положении дел в соседнем Афганистане, как неотъемлемой части Центральной Азии, непосредственно влияющей на региональную стабильность.
Указав на различия в подходах к выстраиванию отношений с нынешними афганскими властями, он призвал к поддержанию диалога с Кабулом, поскольку это отвечает интересам безопасности и экономического развития всего региона.
"В связи с этим актуальным остается предложение о возобновлении работы Контактной группы "ШОС – Афганистан", — сказал президент РУз.
Напомним, что по итогам заседания подписали более 20 документов. По инициативе Шавката Мирзиёева главы государств ШОС утвердили план взаимодействия стран-членов организации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и заявление Совета глав государств о принципах добрососедства, доверия и партнерства.
Напомним, что 3-4 июля в Астане под председательством Казахстана проходит 24-й Саммит ШОС. В нем участвуют главы государств и правительств Узбекистана, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.