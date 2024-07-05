https://uz.sputniknews.ru/20240705/tashoblast-stroitelstvo-tekstilno-industrialnyy-texnopark-44681795.html

В Ташобласти строят крупный текстильно-индустриальный технопарк

В Ташобласти строят крупный текстильно-индустриальный технопарк

Sputnik Узбекистан

Стоимость проекта составляет $350 млн. В результате его реализации планируется создание более двух тысяч новых рабочих мест

2024-07-05T11:15+0500

2024-07-05T11:15+0500

2024-07-05T11:48+0500

узбекистан

ташкентская область

технопарк

строительство

юкоричирчикский район

проект

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В махалле "Нурли замин" Юкоричирчикского района на площади 69,2 гектара началось строительство текстильно-индустриального парка "Textile Industry Park", сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана. С ходом работ ознакомился хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев. В результате реализации проекта планируют создать более 2 000 новых рабочих мест. Запуск технопарка и завершение всех строительно-монтажных работ запланированы на IV квартал 2025 года.Ранее мы сообщали, что китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС. Соответствующее соглашение было достигнуто между областным хокимиятом и китайской компанией Zheijang Commercial Building.

узбекистан

ташкентская область

юкоричирчикский район

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