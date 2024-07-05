https://uz.sputniknews.ru/20240705/tashoblast-stroitelstvo-tekstilno-industrialnyy-texnopark-44681795.html
В Ташобласти строят крупный текстильно-индустриальный технопарк
В Ташобласти строят крупный текстильно-индустриальный технопарк
Sputnik Узбекистан
Стоимость проекта составляет $350 млн. В результате его реализации планируется создание более двух тысяч новых рабочих мест
2024-07-05T11:15+0500
2024-07-05T11:15+0500
2024-07-05T11:48+0500
узбекистан
ташкентская область
технопарк
строительство
юкоричирчикский район
проект
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В махалле "Нурли замин" Юкоричирчикского района на площади 69,2 гектара началось строительство текстильно-индустриального парка "Textile Industry Park", сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана. С ходом работ ознакомился хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев. В результате реализации проекта планируют создать более 2 000 новых рабочих мест. Запуск технопарка и завершение всех строительно-монтажных работ запланированы на IV квартал 2025 года.Ранее мы сообщали, что китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС. Соответствующее соглашение было достигнуто между областным хокимиятом и китайской компанией Zheijang Commercial Building.
узбекистан
ташкентская область
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ташобласть строительство текстиль индустрия технопарк стоимость проект результат реализация планирование создание рабочие места
ташобласть строительство текстиль индустрия технопарк стоимость проект результат реализация планирование создание рабочие места
В Ташобласти строят крупный текстильно-индустриальный технопарк
11:15 05.07.2024 (обновлено: 11:48 05.07.2024)
Стоимость проекта составляет $350 млн. В результате его реализации планируют создание более двух тысяч новых рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В махалле "Нурли замин" Юкоричирчикского района на площади 69,2 гектара началось строительство текстильно-индустриального парка "Textile Industry Park", сообщает Торгово-промышленная палата
Узбекистана.
С ходом работ ознакомился хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев.
"Проект "Textile Industry Park" распределен по 23 лотам, общая стоимость проекта составляет $350 млн", – говорится в сообщении ТПП.
В результате реализации проекта планируют создать более 2 000 новых рабочих мест.
Запуск технопарка и завершение всех строительно-монтажных работ запланированы на IV квартал 2025 года.
Ранее мы сообщали, что китайская компания построит
в Андижанской области новую ГЭС.
Соответствующее соглашение было достигнуто между областным хокимиятом и китайской компанией Zheijang Commercial Building.