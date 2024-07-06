https://uz.sputniknews.ru/20240706/delegatsiya-uzbekistan-igry-deti-azii-pervoye-mesto-44699909.html

Блестящий результат: делегация РУз завершила Игры "Дети Азии" на первом месте

Блестящий результат: делегация РУз завершила Игры "Дети Азии" на первом месте

Sputnik Узбекистан

Узбекистан в 16 видах спорта представляли 179 атлетов. Их сопровождали 53 тренера и руководителя команд

2024-07-06T15:23+0500

2024-07-06T15:23+0500

2024-07-06T15:23+0500

узбекистан

спорт

дети

азия

спортивные соревнования

медали

россия

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала 36 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали, благодаря чему сборная заняла первое место в медальном зачете среди 30 команд из 25 стран, сообщает НОК. Эти международные соревнования позволили оценить возможности и подготовку молодых узбекских атлетов перед юношескими Азиатскими играми Ташкент-2025. Завтра делегация Узбекистана возвращается домой.Напомним, международные спортивные игры "Дети Азии" проходили с 26 июня в Якутске. В них участвовали более 3 тыс. спортсменов из 26 стран Азии.В ходе соревнований разыграли 239 комплектов медалей по 24 видам спорта. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором участвуют национальные сборные.Международные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. За свою историю соревнования объединили 15 тыс. юных спортсменов более чем из 40 стран Азии и Европы.

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