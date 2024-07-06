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https://uz.sputniknews.ru/20240706/ekspert-itog-sammit-shos-kazaxstan-video-44701794.html
Эксперт об итогах саммита ШОС в Казахстане – видео
Эксперт об итогах саммита ШОС в Казахстане – видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана — Минск — Бишкек — Ташкент
2024-07-06T18:01+0500
2024-07-06T18:01+0500
узбекистан
пресс-центр
шос
саммит
казахстан
итоги
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О кратких итогах прошедшего саммита, а также прозвучавших на нем инициативах – в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
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итог саммит шос казахстан эксперт пресс центре sputnik узбекистан видеомост москва астана минск бишкек ташкент
итог саммит шос казахстан эксперт пресс центре sputnik узбекистан видеомост москва астана минск бишкек ташкент

Эксперт об итогах саммита ШОС в Казахстане – видео

18:01 06.07.2024
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана — Минск — Бишкек — Ташкент.
"Сегодня в мире очень сложная обстановка и наблюдается геополитическая напряженность. И в этих условиях очень важно сохранить статус и авторитет нашей организации, которая вчера увеличилась на одного члена. Мне хотелось бы напомнить, что запуск процедуры о вступлении Беларуси в ШОС, он начался еще в Самарканде. Два года назад в Самарканде мы проводили саммит ШОС, и именно тогда был запущен этот механизм", — рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсунова.
О кратких итогах прошедшего саммита, а также прозвучавших на нем инициативах – в видео Sputnik Узбекистан.
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