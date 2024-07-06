Эксперт об итогах саммита ШОС в Казахстане – видео

"Сегодня в мире очень сложная обстановка и наблюдается геополитическая напряженность. И в этих условиях очень важно сохранить статус и авторитет нашей организации, которая вчера увеличилась на одного члена. Мне хотелось бы напомнить, что запуск процедуры о вступлении Беларуси в ШОС, он начался еще в Самарканде. Два года назад в Самарканде мы проводили саммит ШОС, и именно тогда был запущен этот механизм", — рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсунова.