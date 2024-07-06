https://uz.sputniknews.ru/20240706/torgovlya-klimat-prioritety-shavkat-mirziyoyev-sammit-otg-44701959.html

Торговля и климат: какие приоритеты обозначил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ

Торговля и климат: какие приоритеты обозначил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ

Sputnik Узбекистан

В целях дальнейшего развития многостороннего и долгосрочного сотрудничества между тюркскими государствами, лидер Узбекистана обратил внимание на ряд приоритетных вопросов

2024-07-06T17:22+0500

2024-07-06T17:22+0500

2024-07-06T17:22+0500

узбекистан

саммит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

отг

выступление

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств под девизом "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", состоявшегося в городе Шуша, сообщает пресс-служба главы государства. В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, также участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым. В своем выступлении глава Узбекистана подчеркнул символичность проведения нынешней встречи в Шуше, одной из культурных столиц тюркского мира, а также высоко оценил огромную созидательную работу, осуществляемую в Карабахском регионе под руководством Ильхама Алиева. Особо отмечено, что за короткий период в рамках Организации тюркских государств налажено взаимовыгодное и масштабное сотрудничество более чем по 30 ключевым направлениям. В целях дальнейшего развития многостороннего и долгосрочного сотрудничества между тюркскими государствами, лидер Узбекистана обратил внимание на ряд приоритетных вопросов. Отмечен устойчивый рост товарооборота между странами организации, который в прошлом году увеличился на 27%. Такие же высокие темпы наблюдаются и в этом году. Подчеркнуто, что в результате укрепления правовых основ сотрудничества и внедрения современных цифровых систем, стабильно растут объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Повышению конкурентоспособности этого коридора будет способствовать введение привлекательных тарифов для бизнеса. Кроме того, отмечена важность налаживания системы "Единое окно" и обеспечения непрерывной работы таможенно-пограничных пропускных пунктов. Президент Узбекистана указал на целесообразность широкого привлечения, созданного недавно в Ташкенте Альянса логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств, к формированию повестки дня и реализации приоритетных задач ОТГ в сфере транспорта. Узбекской стороной также выдвинута инициатива о создании в рамках организации Совета железнодорожных администраций с размещением его дирекции в Ташкенте. Предложено поручить министрам торговли и транспорта до очередного саммита осенью этого года совместно разработать Комплекс мер по наиболее эффективному использованию возможностей международных маршрутов, полной цифровизации автоперевозок и созданию "зеленых" коридоров. Лидер Узбекистана уделил отдельное внимание вопросам совместной борьбы с изменением климата. Для системного решения существующих проблем в этой сфере предложено создать Тюркский экологический совет со штаб-квартирой в Нукусе – крупном городе Приаралья, региона, больше всего пострадавшего от экологического бедствия. Президент РУз особо отметил, что сегодня голос тюркского мира все громче звучит в области международного климатического сотрудничества. В данном контексте подчеркнуто, что предстоящий Климатический саммит (COP–29) ООН, который пройдет в ноябре этого года в Баку, станет значимым историческим событием для всех стран ОТГ. Говоря о важности развития альтернативных источников энергии, Мирзиёев сообщил, что Узбекистан намерен к 2030 году увеличить долю возобновляемой энергии в энергетическом балансе страны до 40%. В частности, с участием зарубежных партнеров ежегодно запускаются новые солнечные и ветряные электростанции с мощностью порядка 2 гигаватт. В целях расширения сотрудничества в этой области предложено принять Концепцию "Тюркское движение к зеленой энергетике". Глава РУз отметил огромный вклад народов тюркского мира в цивилизационный прогресс. В данном контексте указано на необходимость усиления сотрудничества в создании современной "экономики знаний", сферах цифровых технологий для развития "креативной экономики", блокчейн и облачных технологий, квантового вычисления, робототехники, подготовки кадров "четвертой промышленности". В этих целях выдвинута инициатива о создании в Узбекистане Научно-исследовательского центра развития человеческого капитала Организации тюркских государств. Кроме того, президент Узбекистана предложил проведение в следующем году в республике Молодежной тюркской олимпиады по точным наукам и Всемирного конгресса тюркологов под эгидой организации. Отдельное внимание глава государства обратил на складывающуюся сложную обстановку в секторе Газа, где в результате кровопролитной войны погибли около 40 тысяч жителей, в том числе женщин и детей. Он призвал стороны к немедленному прекращению насильственных действий и безотлагательному началу мирного процесса. Подчеркнуто, что основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является создание независимого Государства Палестина. Касаясь ситуации в Афганистане, где проживают миллионы представителей тюркских народов, лидер РУз особо отметил важность выработки государствами-членами организации общих и единых подходов к данной проблематике. По итогам саммита принята Карабахская декларация, а также ряд договоренностей по приоритетным направлениям взаимодействия.

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