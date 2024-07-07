https://uz.sputniknews.ru/20240707/eec-vzaimodeystviye-novyy-prezident-iran-44708570.html

ЕЭК рассчитывает на тесное взаимодействие с новым президентом Ирана

ЕЭК рассчитывает на тесное взаимодействие с новым президентом Ирана

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии отметил, что это послужит укреплению и раскрытию новых возможностей сотрудничества.

2024-07-07T13:10+0500

2024-07-07T13:10+0500

2024-07-07T13:10+0500

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сотрудничество

президент

иран

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил поздравительную телеграмму Масуду Пезешкиану в связи с его победой на президентских выборах в Иране, выразив надежду на тесное взаимодействие с новым иранским лидером. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Сагинтаев пожелал Пезешкиану успехов в его начинаниях, а народу Ирана — благополучия.Напомним, что ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.Внеочередные президентские выборы в Иране назначили после гибели в мае этого года в результате авиакатастрофы президента Ибрахима Раиси.Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://uz.sputniknews.ru/20240706/glava-uzbekistan-pozdravleniye-masud-pezeshkian-vybory-prezident-iran-44697890.html

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