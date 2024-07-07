https://uz.sputniknews.ru/20240707/eec-vzaimodeystviye-novyy-prezident-iran-44708570.html
ЕЭК рассчитывает на тесное взаимодействие с новым президентом Ирана
ЕЭК рассчитывает на тесное взаимодействие с новым президентом Ирана
Sputnik Узбекистан
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии отметил, что это послужит укреплению и раскрытию новых возможностей сотрудничества.
2024-07-07T13:10+0500
2024-07-07T13:10+0500
2024-07-07T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил поздравительную телеграмму Масуду Пезешкиану в связи с его победой на президентских выборах в Иране, выразив надежду на тесное взаимодействие с новым иранским лидером. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Сагинтаев пожелал Пезешкиану успехов в его начинаниях, а народу Ирана — благополучия.Напомним, что ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.Внеочередные президентские выборы в Иране назначили после гибели в мае этого года в результате авиакатастрофы президента Ибрахима Раиси.Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://uz.sputniknews.ru/20240706/glava-uzbekistan-pozdravleniye-masud-pezeshkian-vybory-prezident-iran-44697890.html
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еэк новый резидент иран взаимодействие
еэк новый резидент иран взаимодействие
ЕЭК рассчитывает на тесное взаимодействие с новым президентом Ирана
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии отметил, что это послужит укреплению и раскрытию новых возможностей сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил поздравительную телеграмму Масуду Пезешкиану в связи с его победой на президентских выборах в Иране, выразив надежду на тесное взаимодействие с новым иранским лидером. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Уверен, что ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание Исламской Республики Иран. Страны ЕАЭС высоко ценят прочное партнерство с Ираном, основанное на дружбе и взаимном уважении. Рассчитываем на тесное взаимодействие с вами для укрепления и раскрытия новых возможностей нашего сотрудничества", — говорится в поздравлении.
Сагинтаев пожелал Пезешкиану успехов в его начинаниях, а народу Ирана — благополучия.
Напомним, что ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Внеочередные президентские выборы в Иране назначили после гибели в мае этого года в результате авиакатастрофы президента Ибрахима Раиси.
Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.