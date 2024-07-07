https://uz.sputniknews.ru/20240707/jara-napitki-led-opasnost-44706182.html

Врач: Чем опасны в жару напитки со льдом

Врач: Чем опасны в жару напитки со льдом

Sputnik Узбекистан

Разница между температурой окружающей среды и потребляемой жидкостью не должна быть больше 15 градусов.

2024-07-07T22:05+0500

2024-07-07T22:05+0500

2024-07-07T22:05+0500

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здоровье

жара

вода

лед

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Когда на улице жара, возникает желание освежиться напитком со льдом. Почему этого лучше не делать, объяснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко.По ее словам, в жару воздействие на разогретый организм напитка со льдом может быть шоковым. Вода со льдом может вызвать ощущение пульсирующей боли в голове. Такая реакция похожа на аллергию на низкую температуру: охлаждаются множество чувствительных нервов в ротовой полости, это вызывает спазм мелких сосудов.Она рекомендовала не утолять жажду слишком холодными напитками людям со слабым горлом.Также диетолог назвала оптимальную температуру прохладительного напитка.Скажем, на улице +35, разница должна быть не более пятнадцати градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже двадцати градусов", — добавила Мойсенко.В заключение она отметила, что немаловажную роль играет качество воды, из которой был изготовлен лед. Если об этом нет никакой информации, то можно заработать бактериальные или инфекционные заболевания."Если непонятно, где была взята вода для приготовления льда, то есть вероятность бактериального или вирусного заражения", — резюмировала специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20240703/jara-blyuda-dom-dostavka-opasnost-44649256.html

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