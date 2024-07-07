https://uz.sputniknews.ru/20240707/jara-napitki-led-opasnost-44706182.html
Врач: Чем опасны в жару напитки со льдом
Врач: Чем опасны в жару напитки со льдом
Sputnik Узбекистан
Разница между температурой окружающей среды и потребляемой жидкостью не должна быть больше 15 градусов.
2024-07-07T22:05+0500
2024-07-07T22:05+0500
2024-07-07T22:05+0500
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мнение эксперта
здоровье
жара
вода
лед
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Когда на улице жара, возникает желание освежиться напитком со льдом. Почему этого лучше не делать, объяснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко.По ее словам, в жару воздействие на разогретый организм напитка со льдом может быть шоковым. Вода со льдом может вызвать ощущение пульсирующей боли в голове. Такая реакция похожа на аллергию на низкую температуру: охлаждаются множество чувствительных нервов в ротовой полости, это вызывает спазм мелких сосудов.Она рекомендовала не утолять жажду слишком холодными напитками людям со слабым горлом.Также диетолог назвала оптимальную температуру прохладительного напитка.Скажем, на улице +35, разница должна быть не более пятнадцати градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже двадцати градусов", — добавила Мойсенко.В заключение она отметила, что немаловажную роль играет качество воды, из которой был изготовлен лед. Если об этом нет никакой информации, то можно заработать бактериальные или инфекционные заболевания."Если непонятно, где была взята вода для приготовления льда, то есть вероятность бактериального или вирусного заражения", — резюмировала специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20240703/jara-blyuda-dom-dostavka-opasnost-44649256.html
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врач жара напитки лед опасность
врач жара напитки лед опасность
Врач: Чем опасны в жару напитки со льдом
Разница между температурой окружающей среды и потребляемой жидкостью не должна быть больше 15 градусов.
Когда на улице жара, возникает желание освежиться напитком со льдом. Почему этого лучше не делать, объяснила радио Sputnik
кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко.
По ее словам, в жару воздействие на разогретый организм напитка со льдом может быть шоковым. Вода со льдом может вызвать ощущение пульсирующей боли в голове. Такая реакция похожа на аллергию на низкую температуру: охлаждаются множество чувствительных нервов в ротовой полости, это вызывает спазм мелких сосудов.
"Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе", — предупредила врач.
Она рекомендовала не утолять жажду слишком холодными напитками людям со слабым горлом.
"Люди, у которых слабая микробиота полости рта, потребляя даже в небольших количествах холодные напитки, могут получить на фоне низкого местного иммунного ответа обострение простудных заболеваний. Например, это может быть ангина", — уточнила Мойсенко.
Также диетолог назвала оптимальную температуру прохладительного напитка.
"Напиток не должен быть ледяным, иметь температуру плюс пять-десять градусов. Нельзя, чтобы был слишком большой контраст между температурой внешней среды и потребляемой жидкости.
Скажем, на улице +35, разница должна быть не более пятнадцати градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже двадцати градусов", — добавила Мойсенко.
В заключение она отметила, что немаловажную роль играет качество воды, из которой был изготовлен лед. Если об этом нет никакой информации, то можно заработать бактериальные или инфекционные заболевания.
"Если непонятно, где была взята вода для приготовления льда, то есть вероятность бактериального или вирусного заражения", — резюмировала специалист.