https://uz.sputniknews.ru/20240707/top-5-stran-kuda-chasche-vsego-otpravlyalis-turisty-iz-uzbekistana-44707517.html

Топ-5 стран, куда чаще всего отправлялись туристы из Узбекистана

Топ-5 стран, куда чаще всего отправлялись туристы из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В январе – мае текущего года число узбекистанцев, побывавших за рубежом увеличилось на 35,5 %, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го

2024-07-07T15:31+0500

2024-07-07T15:31+0500

2024-07-07T15:31+0500

инфографика

узбекистан

туризм

туристы

кыргызстан

таджикистан

казахстан

саудовская аравия

россия

статистика

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За первые пять месяцев 2024 года в зарубежные страны с туристической целью выехало почти 2,2 млн граждан Узбекистана.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, их число увеличилось на 569,2 тыс. или на 35,5 %.Более 995 тыс. из них посетили Кыргызстан.В пятерке популярных туристических направлений также Таджикистан, Казахстан, Саудовская Аравия и Россия.Подробнее о количестве граждан республики, побывавших в этих странах — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

казахстан

саудовская аравия

россия

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