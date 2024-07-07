https://uz.sputniknews.ru/20240707/top-5-stran-kuda-chasche-vsego-otpravlyalis-turisty-iz-uzbekistana-44707517.html
Топ-5 стран, куда чаще всего отправлялись туристы из Узбекистана
Топ-5 стран, куда чаще всего отправлялись туристы из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В январе – мае текущего года число узбекистанцев, побывавших за рубежом увеличилось на 35,5 %, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го
2024-07-07T15:31+0500
2024-07-07T15:31+0500
2024-07-07T15:31+0500
инфографика
узбекистан
туризм
туристы
кыргызстан
таджикистан
казахстан
саудовская аравия
россия
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44693266_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f5d9c28afc2c0601cbefc5eb77ad27b.png
За первые пять месяцев 2024 года в зарубежные страны с туристической целью выехало почти 2,2 млн граждан Узбекистана.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, их число увеличилось на 569,2 тыс. или на 35,5 %.Более 995 тыс. из них посетили Кыргызстан.В пятерке популярных туристических направлений также Таджикистан, Казахстан, Саудовская Аравия и Россия.Подробнее о количестве граждан республики, побывавших в этих странах — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
казахстан
саудовская аравия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44693266_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0f18e79190578826b30717db41e9b65e.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан туристы зарубежные страны
узбекистан туристы зарубежные страны
Топ-5 стран, куда чаще всего отправлялись туристы из Узбекистана
В январе – мае текущего года число узбекистанцев, побывавших за рубежом увеличилось на 35,5 %, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
За первые пять месяцев 2024 года в зарубежные страны с туристической целью выехало почти 2,2 млн граждан Узбекистана.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, их число увеличилось на 569,2 тыс. или на 35,5 %.
Более 995 тыс. из них посетили Кыргызстан.
В пятерке популярных туристических направлений также Таджикистан, Казахстан, Саудовская Аравия и Россия.
Подробнее о количестве граждан республики, побывавших в этих странах — в инфографике Sputnik Узбекистан.