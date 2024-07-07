https://uz.sputniknews.ru/20240707/uzbekistan-tekstil-eksport-44710246.html

Сколько заработал Узбекистан на продаже текстиля

Сколько заработал Узбекистан на продаже текстиля

Sputnik Узбекистан

За первые пять месяцев текущего года республика экспортировала текстильную продукцию в 55 стран

2024-07-07T17:45+0500

2024-07-07T17:45+0500

2024-07-07T17:45+0500

узбекистан

текстиль

текстильная продукция

экспорт

статистика

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В январе-мае 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму почти $1,3 млрд, сообщает Агентство статистики.Этот показатель составил 11,8% от общего объема экспорта, и, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличился на 0,5%В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа (46,8%) и готовые текстильные изделия (37,6%)Увеличение объемов экспорта текстильной продукции можно рассматривать как результат реформ, проводимых с целью производства готовой продукции вместо хлопка-сырца и создания добавленной стоимости, указано в отчете Агентства.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан текстиль экспорт