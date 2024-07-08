Врач предупредила об опасности дефицита жира в организме
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В организме женщины должно быть не больше 31% жира, в организме мужчины – не более 24%.
Вреден не только избыток жировой ткани в организме человека, но и ее дефицит, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По словам специалиста, и в том и другом случаях могут быть проблемы с иммунитетом.
"В жировой ткани происходит синтез огромного количества жизненно важных веществ. Например, некоторые из них способствуют развитию воспалений, а другие, наоборот, подавляют их. Поэтому что при избытке, что при недостатке мы будем иметь проблемы с иммунной системой. Мало того, многие гормоны активизируются или даже формируются в жировой ткани. Жировая ткань также является амортизатором, который помогает сохранить внутренние органы, удерживает их. Это и определенный каркас, и теплоизоляция", — объяснила Павлова.
Кроме того, эндокринолог предупредила, что недостаток жировой ткани может способствовать развитию остеопороза.
"Например, у женщины с дефицитом жировой ткани во взрослом возрасте риск развития остеопороза значительно выше, чем у той, у которой жировая ткань развита нормально или даже чуть избыточно", — уточнила врач.
Она также добавила, что в теле человека жир в любом случае присутствует, считается, что в организме женщины должно быть не больше 31% жира, в организме мужчины – не больше 24%. Поэтому бояться жиров не нужно, важно выбирать полезные.
"Плохие источники жиров – это прежде всего трансжиры, которых много, например, в дешевых кондитерских изделиях. Избыток животных жиров – жирные сорта мяса, мясные полуфабрикаты, сыры – тоже не сулит ничего хорошего. Полезные жиры – это те, что содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах. Они могут оказывать противовоспалительное действие и хороши для поддержания работы мозга", — резюмировала Павлова.