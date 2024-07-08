https://uz.sputniknews.ru/20240708/organizm-jir-defitsit-opasnost-44717638.html

Врач предупредила об опасности дефицита жира в организме

Врач предупредила об опасности дефицита жира в организме

Sputnik Узбекистан

В организме женщины должно быть не больше 31% жира, в организме мужчины – не больше 24%.

2024-07-08T22:03+0500

2024-07-08T22:03+0500

2024-07-08T22:03+0500

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Вреден не только избыток жировой ткани в организме человека, но и ее дефицит, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.По словам специалиста, и в том и другом случаях могут быть проблемы с иммунитетом.Кроме того, эндокринолог предупредила, что недостаток жировой ткани может способствовать развитию остеопороза.Она также добавила, что в теле человека жир в любом случае присутствует, считается, что в организме женщины должно быть не больше 31% жира, в организме мужчины – не больше 24%. Поэтому бояться жиров не нужно, важно выбирать полезные.

https://uz.sputniknews.ru/20240707/jara-napitki-led-opasnost-44706182.html

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