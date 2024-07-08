В Тынде открыли памятник строителям БАМа — фото
© RIA NovostiПамятник строителям БАМа открыли в Тынде
© RIA Novosti
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В северной столице Приамурья к полувековому юбилею магистрали появился памятник участникам "стройки века".
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая сегодня отмечает 50-летие, открыли в Тынде Амурской области, сообщает РИА Новости.
Монумент разместили на площади 25-летия БАМа — главной в городе, который называют столицей магистрали.
Автор памятника строителям БАМа — народный художник России Салават Щербаков.
Центральная часть скульптурной композиции, вылитой из бронзы и установленной на гранитном постаменте, символизирует трудовую победу строителей БАМа, изображая "золотой стык" двух направлений строительства магистрали — Западного и Восточного участков. На внутренней стороне памятника отражены моменты жизни строителей магистрали.
На семиметровом мемориале можно увидеть первые палаточные городки и щитовые поселки, насыпи и первые поезда, первые детские сады и площадки, школы и стадионы и даже медведя, который машет лапой из леса.
© RIA NovostiПамятник строителям БАМа открыли в Тынде
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© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
© RIA NovostiПамятник строителям БАМа открыли в Тынде
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© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
© RIA NovostiПамятник строителям БАМа открыли в Тынде
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© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
© RIA NovostiПамятник строителям БАМа открыли в Тынде
4/4
© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
1/4
© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
2/4
© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
3/4
© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
4/4
© RIA Novosti
Памятник строителям БАМа открыли в Тынде
Для справки: Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.
БАМ пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского края.
Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнги, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.
Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани – 4,3 тыс. километров.
БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Новый Ургал и Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре.
В настоящее время двухпутная железная дорога построена от Тайшета до Лены (704 километра) и однопутная – от Лены до Таксимо (725 километров). На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога с тепловозной тягой.
БАМ проходит по территории с суровыми природно-климатическими условиями – через районы вечной мерзлоты (глубина которой от одного-трех до сотен метров) и высокой сейсмичности (до девяти баллов). Магистраль пересекает 11 полноводных рек (среди них Лена, Амур, Зея, Витим, Олекилометраа, Селемджа, Бурея) и семь горных хребтов (Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, Олекилометраинский Становик, Туранский и Дуссе-Алинский). Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проходит в тоннелях (среди них Байкальский (6,7 километра) и Северо-Муйский (15,3 километра).
При строительстве БАМа были применены новейшие конструкции, разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.
В 2018 году Байкало-Амурская магистраль вошла в тройку самых удивительных маршрутов мира по версии Lonely Planet.