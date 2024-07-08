https://uz.sputniknews.ru/20240708/pamyatnik-stroiteli-bam-tynda-44716044.html

В Тынде открыли памятник строителям БАМа — фото

В Тынде открыли памятник строителям БАМа — фото

Sputnik Узбекистан

В северной столице Приамурья к полувековому юбилею магистрали появился памятник участникам "стройки века"

2024-07-08T12:58+0500

2024-07-08T12:58+0500

2024-07-08T12:58+0500

памятник

строители

россия

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/08/44716315_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_579574a6c981a79bb2cd36a71d32c352.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая сегодня отмечает 50-летие, открыли в Тынде Амурской области, сообщает РИА Новости.Монумент разместили на площади 25-летия БАМа — главной в городе, который называют столицей магистрали.Автор памятника строителям БАМа — народный художник России Салават Щербаков.Центральная часть скульптурной композиции, вылитой из бронзы и установленной на гранитном постаменте, символизирует трудовую победу строителей БАМа, изображая "золотой стык" двух направлений строительства магистрали — Западного и Восточного участков. На внутренней стороне памятника отражены моменты жизни строителей магистрали.На семиметровом мемориале можно увидеть первые палаточные городки и щитовые поселки, насыпи и первые поезда, первые детские сады и площадки, школы и стадионы и даже медведя, который машет лапой из леса.Для справки: Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.БАМ пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского края.Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнги, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани – 4,3 тыс. километров.БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Новый Ургал и Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре.В настоящее время двухпутная железная дорога построена от Тайшета до Лены (704 километра) и однопутная – от Лены до Таксимо (725 километров). На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога с тепловозной тягой. БАМ проходит по территории с суровыми природно-климатическими условиями – через районы вечной мерзлоты (глубина которой от одного-трех до сотен метров) и высокой сейсмичности (до девяти баллов). Магистраль пересекает 11 полноводных рек (среди них Лена, Амур, Зея, Витим, Олекилометраа, Селемджа, Бурея) и семь горных хребтов (Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, Олекилометраинский Становик, Туранский и Дуссе-Алинский). Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проходит в тоннелях (среди них Байкальский (6,7 километра) и Северо-Муйский (15,3 километра).При строительстве БАМа были применены новейшие конструкции, разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.В 2018 году Байкало-Амурская магистраль вошла в тройку самых удивительных маршрутов мира по версии Lonely Planet.

https://uz.sputniknews.ru/20240708/putin-yubiley-bam-pozdravleniye-44713245.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

памятник бам строители