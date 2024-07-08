https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-kuveyt-selxozproduktsiya-postavki-44721735.html

Сельхоз компании Узбекистана отправят пробные партии своей продукции в Кувейт

Сельхоз компании Узбекистана отправят пробные партии своей продукции в Кувейт

Sputnik Узбекистан

В ходе переговоров стороны обсудили маршруты доставки товаров до места назначения.

2024-07-08T17:12+0500

2024-07-08T17:12+0500

2024-07-08T17:42+0500

узбекистан

экспорт

кувейт

фрукты

сухофрукты

мед

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сельхоз компании Узбекистана отправят каталоги и пробные партии своей продукции в Кувейт, сообщает ИА "Дунё". Соответствующей договоренности достигли в ходе онлайн-встречи между предпринимателями обеих стран, организованной посольством Узбекистана. Речь шла об увеличении объемов экспорта производимой в республике продукции на кувейтский рынок. Предметом обсуждения также стали маршруты доставки товаров из Узбекистана в Кувейт.Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан за 5 месяцев 2024 года увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 10,4%.В январе – мае этого года республика экспортировала 722,1 тыс. тонн фруктов и овощей.Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось 32,7% от общего объема экспорта. Далее идут Пакистан (19,7%), Казахстан (15,3%), Китай (7,8%) и Афганистан (6,3%).Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.

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