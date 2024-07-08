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https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-voyennyye-ucheniya-kazaxstan-44719069.html
Узбекистан участвует в военных учениях в Казахстане
Узбекистан участвует в военных учениях в Казахстане
Sputnik Узбекистан
В отработке учебно-боевых задач вместе с военнослужащими РУз и принимающей стороны также задействованы воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.
2024-07-08T14:00+0500
2024-07-08T14:00+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан участвует в региональных международных учениях "Бирлестик-2024", которые проходят в Мангистауской области Казахстана, сообщает Минобороны РК. В отработке учебно-боевых задач вместе с узбекскими и казахскими военнослужащими также принимают участие воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. В рамках учений также пройдут культурно-досуговые и спортивные мероприятия, включая соревнования по военно-прикладным видам спорта, тактическому ориентированию "Багдар" и армейской тактической стрельбе.
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военные учения узбекистан казахстан азербайджан кыргызстан таджикистан
военные учения узбекистан казахстан азербайджан кыргызстан таджикистан

Узбекистан участвует в военных учениях в Казахстане

14:00 08.07.2024
© пресс-служба Министерство обороны Республики КазахстанВ Мангистауской области пройдет региональное международное учение "Бірлестік-2024"
В Мангистауской области пройдет региональное международное учение Бірлестік-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2024
© пресс-служба Министерство обороны Республики Казахстан
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В отработке учебно-боевых задач вместе с военнослужащими РУз и принимающей стороны также задействованы воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан участвует в региональных международных учениях "Бирлестик-2024", которые проходят в Мангистауской области Казахстана, сообщает Минобороны РК.
В отработке учебно-боевых задач вместе с узбекскими и казахскими военнослужащими также принимают участие воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.
© пресс-служба Министерство обороны Республики КазахстанВ Мангистауской области пройдет региональное международное учение "Бірлестік-2024"
В Мангистауской области пройдет региональное международное учение Бірлестік-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2024
В Мангистауской области пройдет региональное международное учение "Бірлестік-2024"
© пресс-служба Министерство обороны Республики Казахстан
"Военные маневры состоятся на полигоне "Оймаша", а также на морском участке в двух километрах от мыса Токмак. С 8 по 17 июля воинские контингенты подготовят и проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта", — говорится в сообщении.
В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники.
© пресс-служба Министерство обороны Республики КазахстанВ Мангистауской области пройдет региональное международное учение "Бірлестік-2024"
В Мангистауской области пройдет региональное международное учение Бірлестік-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2024
В Мангистауской области пройдет региональное международное учение "Бірлестік-2024"
© пресс-служба Министерство обороны Республики Казахстан
"Тактические эпизоды будут разыграны с участием групп наземной и воздушной разведки, морского спецназа, экипажей армейской и фронтовой авиации, военных кораблей и катеров, артиллерийских расчетов, штурмовых и танковых подразделений", — уточнили в казахстанском военном ведомстве.
В рамках учений также пройдут культурно-досуговые и спортивные мероприятия, включая соревнования по военно-прикладным видам спорта, тактическому ориентированию "Багдар" и армейской тактической стрельбе.
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