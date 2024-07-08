https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-voyennyye-ucheniya-kazaxstan-44719069.html

Узбекистан участвует в военных учениях в Казахстане

Узбекистан участвует в военных учениях в Казахстане

Sputnik Узбекистан

В отработке учебно-боевых задач вместе с военнослужащими РУз и принимающей стороны также задействованы воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.

2024-07-08T14:00+0500

2024-07-08T14:00+0500

2024-07-08T14:00+0500

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военные учения

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан участвует в региональных международных учениях "Бирлестик-2024", которые проходят в Мангистауской области Казахстана, сообщает Минобороны РК. В отработке учебно-боевых задач вместе с узбекскими и казахскими военнослужащими также принимают участие воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. В рамках учений также пройдут культурно-досуговые и спортивные мероприятия, включая соревнования по военно-прикладным видам спорта, тактическому ориентированию "Багдар" и армейской тактической стрельбе.

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