https://uz.sputniknews.ru/20240708/voennoslujaschie-vedut-ogon-iz-rszo-9k55-grad-1-v-zone-provedeniya-svo--44714540.html
Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ
Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ
Sputnik Узбекистан
Частая смена позиций и непрерывное огневое воздействие позволяют наносить значительный урон опорникам, живой силе и военной технике противника
2024-07-08T11:57+0500
2024-07-08T11:57+0500
2024-07-08T11:57+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
всу
вооружение
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0b/44330941_0:262:3013:1957_1920x0_80_0_0_7eb24e9b68ef31909e6f55d9d8d24fd8.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же пояснили, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня артиллерии ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20240707/rossiya-dnr-chigari-kontrol-44711059.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0b/44330941_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_056c5ed5fb03048090b01cf989b5ba80.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы тактика атака всу
россия бойцы тактика атака всу
Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ
Частая смена позиций и непрерывное огневое воздействие позволяют наносить значительный урон опорникам, живой силе и военной технике противника.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Огонь батареи группировки войск "Запад" ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции", — рассказали в оборонном ведомстве.
Там же пояснили, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня артиллерии ВСУ.
"Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить все — опорные пункты, живую силу и военную технику противника", — добавили в Минобороны РФ.