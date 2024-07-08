https://uz.sputniknews.ru/20240708/voennoslujaschie-vedut-ogon-iz-rszo-9k55-grad-1-v-zone-provedeniya-svo--44714540.html

Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ

Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ

Sputnik Узбекистан

Частая смена позиций и непрерывное огневое воздействие позволяют наносить значительный урон опорникам, живой силе и военной технике противника

2024-07-08T11:57+0500

2024-07-08T11:57+0500

2024-07-08T11:57+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же пояснили, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня артиллерии ВСУ.

https://uz.sputniknews.ru/20240707/rossiya-dnr-chigari-kontrol-44711059.html

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