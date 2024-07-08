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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240708/voennoslujaschie-vedut-ogon-iz-rszo-9k55-grad-1-v-zone-provedeniya-svo--44714540.html
Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ
Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ
Sputnik Узбекистан
Частая смена позиций и непрерывное огневое воздействие позволяют наносить значительный урон опорникам, живой силе и военной технике противника
2024-07-08T11:57+0500
2024-07-08T11:57+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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вооружение
безопасность
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Там же пояснили, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня артиллерии ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20240707/rossiya-dnr-chigari-kontrol-44711059.html
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россия бойцы тактика атака всу
россия бойцы тактика атака всу

Минобороны РФ рассказало о применении тактики "огневой карусели" при атаке на ВСУ

11:57 08.07.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Частая смена позиций и непрерывное огневое воздействие позволяют наносить значительный урон опорникам, живой силе и военной технике противника.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Огонь батареи группировки войск "Запад" ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции", — рассказали в оборонном ведомстве.
Там же пояснили, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня артиллерии ВСУ.

"Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить все — опорные пункты, живую силу и военную технику противника", — добавили в Минобороны РФ.

Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2024
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