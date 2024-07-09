https://uz.sputniknews.ru/20240709/mirziyoyev-vstrecha-rukovoditel-kitay-parlament-44725948.html
Мирзиёев встретился с руководителем китайского парламента — что обсудили
Мирзиёев встретился с руководителем китайского парламента — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В планах — принятие дорожной карты по реализации мероприятий, способствующих углублению сотрудничества парламентов двух стран
2024-07-09T09:53+0500
2024-07-09T09:53+0500
2024-07-09T10:09+0500
узбекистан
китай
делегация
парламент
встреча
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
законодательная палата олий мажлиса
сенат республики узбекистан
политика
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей во главе с Председателем Постоянного комитета Чжао Лэцзи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Руководитель китайского парламента передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. Они с удовлетворением отметили достигнутый в последние годы высочайший уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Речь шла о последовательном выполнении договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Мирзиёева в Китай в январе этого года. Также выражена уверенность, что итоги состоявшихся в рамках саммита ШОС в Астане плодотворных переговоров на высшем уровне придадут новый импульс расширению многопланового сотрудничества между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по вопросам культурного и туристического обмена. В планах — принятие дорожной карты по реализации мероприятий, способствующих углублению сотрудничества парламентов двух стран. Также делегация во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи провела переговоры в Сенате и в Законодательной палате Олий Мажлиса. В ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой, гости поддержали предложения по налаживанию связей между местными Кенгашами областей Узбекистана и провинций Китая, укреплению регионального сотрудничества. Кроме того, представители парламента Китая приняли участие в семинаре, организованном в Узбекско-Китайском институте им. Конфуция в Ташкенте, посетили парк "Новый Узбекистан" и Олимпийский городок.
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делегация китай узбекистан парламент сотрудничество
делегация китай узбекистан парламент сотрудничество
Мирзиёев встретился с руководителем китайского парламента — что обсудили
09:53 09.07.2024 (обновлено: 10:09 09.07.2024)
В планах — принятие дорожной карты по реализации мероприятий, способствующих углублению сотрудничества высших законодательных органов двух стран.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей во главе с Председателем Постоянного комитета Чжао Лэцзи, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Руководитель китайского парламента передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.
Они с удовлетворением отметили достигнутый в последние годы высочайший уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.
Речь шла о последовательном выполнении договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Мирзиёева в Китай в январе этого года.
Также выражена уверенность, что итоги состоявшихся в рамках саммита ШОС в Астане плодотворных переговоров на высшем уровне придадут новый импульс расширению многопланового сотрудничества между двумя странами.
"Рассмотрены вопросы открытия филиалов вузов КНР, расширения сотрудничества в области профессионального образования, поддержки деятельности Института Конфуция в Узбекистане. В следующем году намечено проведение второго Образовательного форума", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по вопросам культурного и туристического обмена.
"Особо подчеркнута необходимость дальнейшего расширения межпарламентского взаимодействия, активизации обменов между парламентариями и изучения опыта законотворческой деятельности по поддержке проводимых реформ", — говорится в сообщении.
В планах — принятие дорожной карты по реализации мероприятий, способствующих углублению сотрудничества парламентов двух стран.
Также делегация во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи провела переговоры в Сенате и в Законодательной палате Олий Мажлиса.
В ходе встречи
с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой, гости поддержали предложения по налаживанию связей между местными Кенгашами областей Узбекистана и провинций Китая, укреплению регионального сотрудничества.
Кроме того, представители парламента Китая приняли участие
в семинаре, организованном в Узбекско-Китайском институте им. Конфуция в Ташкенте, посетили
парк "Новый Узбекистан" и Олимпийский городок.