https://uz.sputniknews.ru/20240709/mirziyoyev-vstrecha-rukovoditel-kitay-parlament-44725948.html

Мирзиёев встретился с руководителем китайского парламента — что обсудили

Мирзиёев встретился с руководителем китайского парламента — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В планах — принятие дорожной карты по реализации мероприятий, способствующих углублению сотрудничества парламентов двух стран

2024-07-09T09:53+0500

2024-07-09T09:53+0500

2024-07-09T10:09+0500

узбекистан

китай

делегация

парламент

встреча

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

законодательная палата олий мажлиса

сенат республики узбекистан

политика

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей во главе с Председателем Постоянного комитета Чжао Лэцзи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Руководитель китайского парламента передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. Они с удовлетворением отметили достигнутый в последние годы высочайший уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Речь шла о последовательном выполнении договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Мирзиёева в Китай в январе этого года. Также выражена уверенность, что итоги состоявшихся в рамках саммита ШОС в Астане плодотворных переговоров на высшем уровне придадут новый импульс расширению многопланового сотрудничества между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по вопросам культурного и туристического обмена. В планах — принятие дорожной карты по реализации мероприятий, способствующих углублению сотрудничества парламентов двух стран. Также делегация во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи провела переговоры в Сенате и в Законодательной палате Олий Мажлиса. В ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой, гости поддержали предложения по налаживанию связей между местными Кенгашами областей Узбекистана и провинций Китая, укреплению регионального сотрудничества. Кроме того, представители парламента Китая приняли участие в семинаре, организованном в Узбекско-Китайском институте им. Конфуция в Ташкенте, посетили парк "Новый Узбекистан" и Олимпийский городок.

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