https://uz.sputniknews.ru/20240709/rjad-bam-studenty-uzbekistan-44731755.html

На стройку БАМа привлекли студентов из Узбекистана и других стран бывшего СССР

На стройку БАМа привлекли студентов из Узбекистана и других стран бывшего СССР

Sputnik Узбекистан

Ранее российская железнодорожная компания сообщила, что этим летом примет на трудовую практику рекордные 18 тыс. студентов, которые будут работать в том числе строителями и проводниками

2024-07-09T14:00+0500

2024-07-09T14:00+0500

2024-07-09T15:25+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Студенты из стран бывшего СССР, в частности, из Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, а также из Монголии впервые участвуют в современном этапе строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Андрея Макарова. Макаров добавил, что из Узбекистана в РЖД пришло письмо, в котором компанию просят дополнительно взять на БАМ студентов из Ташкентского государственного транспортного университета. РЖД в июне сообщали, что этим летом примут на трудовую практику рекордные 18 тыс. студентов. Из них 10 тыс. будут работать проводниками, более 5 тыс. — на стройке. Для справки: с 2013 года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) проводит комплекс мероприятий по модернизации инфраструктуры Восточного полигона (в него входят БАМ и Транссиб). Цель – ликвидация "узких" мест на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. Первый этап реконструкции завершили к сентябрю 2022-го. В итоге пропускная способность магистралей увеличилась до 144 млн тонн грузов в год. Стоимость первого этапа составила 520,5 млрд рублей. В настоящее время РЖД реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 трлн рублей. Он находится в завершающей стадии и предусматривает увеличение провозной способности по итогам 2024 года до 180 млн тонн (в 2023 году – 173 млн тонн). В марте 2024 года РЖД приступили к третьему этапу модернизации на период до 2035 года, в том числе достижения провозной способности по итогам 2030 года до 210 млн тонн, а по итогам 2032-го – 270 млн тонн. Появятся три новых тоннеля и один мост. Стоимость всего третьего этапа развития Восточного полигона предварительно оценивают в 3,738 трлн рублей. В целом, в рамках трех современных этапов развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен комсомольской стройки — более 6 тыс. километров.

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