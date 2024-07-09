https://uz.sputniknews.ru/20240709/rossiya-osvobojdeniye-yasnobrodovka-dnr-44736008.html
Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям группировки "Центр"
2024-07-09T17:10+0500
2024-07-09T17:10+0500
2024-07-09T17:20+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, удалось нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 31-й, 32-й, 110-й механизированных бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка Донецкой Народной Республики. Российские войска также отразили пять контратак штурмовых отрядов украинских 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.Противник потерял:
https://uz.sputniknews.ru/20240708/voennoslujaschie-vedut-ogon-iz-rszo-9k55-grad-1-v-zone-provedeniya-svo--44714540.html
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россия войска населенные пункты днр освобождение
россия войска населенные пункты днр освобождение
Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
17:10 09.07.2024 (обновлено: 17:20 09.07.2024)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — указано в сводке.
Кроме того, удалось нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 31-й, 32-й, 110-й механизированных бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка Донецкой Народной Республики.
Российские войска также отразили пять контратак штурмовых отрядов украинских 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.
более 420 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
противотанковую пушку "Рапира".