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Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР

Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям группировки "Центр"

2024-07-09T17:10+0500

2024-07-09T17:10+0500

2024-07-09T17:20+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, удалось нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 31-й, 32-й, 110-й механизированных бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка Донецкой Народной Республики. Российские войска также отразили пять контратак штурмовых отрядов украинских 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад.Противник потерял:

https://uz.sputniknews.ru/20240708/voennoslujaschie-vedut-ogon-iz-rszo-9k55-grad-1-v-zone-provedeniya-svo--44714540.html

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