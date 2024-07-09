https://uz.sputniknews.ru/20240709/voda-utro-pitye-mneniye-vrach-44732854.html
Врач: почему нужно пить воду по утрам
Врач: почему нужно пить воду по утрам
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, прививать привычку пить воду необходимо уже с детства. При этом рекомендуется выпивать в день два литра чистой воды
2024-07-09T22:04+0500
2024-07-09T22:04+0500
2024-07-09T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
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вода
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Вода, выпитая после утреннего пробуждения, способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Наталью Новикову.Эндокринолог добавила, что вырабатывать привычку пить воду необходимо уже с детства. Она рекомендовала выпивать в день два литра чистой воды.Вода помогает проснуться, улучшает концентрацию и повышает энергию, резюмировала врач.
https://uz.sputniknews.ru/20240707/jara-napitki-led-opasnost-44706182.html
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врач вода утро привычка
Врач: почему нужно пить воду по утрам
По словам специалиста, вырабатывать привычку пить воду необходимо уже с детства. При этом рекомендуется выпивать в день два литра чистой воды.
Вода, выпитая после утреннего пробуждения, способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-эндокринолога Наталью Новикову.
"Нужно объяснить себе, что это необходимо. Первично надо пить воду с утра только потому, что она выполняет функцию запуска желудочно-кишечного тракта. Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объеме", — объяснила она.
Эндокринолог добавила, что вырабатывать привычку пить воду необходимо уже с детства. Она рекомендовала выпивать в день два литра чистой воды.
"Два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе, первых блюд", — уточнила Новикова.
Вода помогает проснуться, улучшает концентрацию и повышает энергию, резюмировала врач.