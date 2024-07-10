https://uz.sputniknews.ru/20240710/mirziyoyev-porucheniya-geologorazvedka-44741855.html

Мирзиёев поручил расширить масштаб геологоразведки

Мирзиёев поручил расширить масштаб геологоразведки

Sputnik Узбекистан

За последние 6 месяцев в республике добыли почти 3 млн тонн угля.

2024-07-10T11:52+0500

2024-07-10T11:52+0500

2024-07-10T12:15+0500

геологоразведка

узбекистан

добыча угля

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с отчетом о проводимой работе и ходе реализации инвестпроектов в сфере геологии, поручил расширить масштаб геологоразведки, сообщает пресс-служба президента. Ответственные лица доложили о выполнении задач, ранее поставленных главой республики. Как отмечалось, за последние 6 месяцев добыто почти 3 млн тонн угля. В акционерном обществе "Шаргунькумир" полностью ввели в строй подземные механизированные комплексы, суточная добыча угля достигла 3,5 тыс. тонн. В целом ожидается, что в этом году добыча угля увеличится на 1,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом, а объем импорта значительно сократится. Инвестиционные проектыНа освоение месторождения Нишбаш китайская компания "Henan" планирует направить прямые инвестиции в размере $400 млн. В результате этого проекта планируется добывать подземным способом до 8 млн тонн и обогащать 5 млн тонн угля в год. В республике имеются большие запасы каолина. В настоящее время предприниматели, привлеченные к освоению месторождений, добывают 396 тыс. тонн этого сырья. Также совместно с турецкой компанией "Bab Energy ve Petrol Urunleri A.S." планируют производить обогащенный каолин на базе месторождения Апартак-3 в Ташобласти. В результате создадут 40 новых рабочих мест и будут ежегодно заготавливать 70 тыс. тонн обогащенного каолина. На апрельском совещании Мирзиёев уделил особое внимание вопросу критических для промышленности минералов. После этого было создано специализирующееся на этом направлении акционерное общество "Узбекский комбинат технологических металлов". Разработаны 34 проекта на $40 млн, предусматривающие проведение научно-технологических исследований и геологоразведочных работ. Принимаются меры по развитию кооперации с зарубежными партнерами с привлечением в эту сферу ведущих иностранных компаний и квалифицированных экспертов. В частности, в рамках недавнего визита в Узбекистан Президента Республики Корея подписано соглашение с институтом KIGAM о грантовом проекте на $10 млн по поиску редких минералов, проведению технологических исследований и цифровизации. Также Мирзиёеву рассказали о реализации совместных проектов с КНР на общую сумму $800 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20240513/uzbekistan-ugol-dobycha-mirziyoyev-prezentatsiya-43859919.html

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