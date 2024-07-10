Мирзиёев поручил расширить масштаб геологоразведки
11:52 10.07.2024 (обновлено: 12:15 10.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о проводимой работе в сфере геологии
© Пресс-служба президента Узбекистана
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За последние 6 месяцев в республике добыли почти 3 млн тонн угля.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с отчетом о проводимой работе и ходе реализации инвестпроектов в сфере геологии, поручил расширить масштаб геологоразведки, сообщает пресс-служба президента.
Ответственные лица доложили о выполнении задач, ранее поставленных главой республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о проводимой работе в сфере геологии
Доложено о проводимой работе в сфере геологии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, за последние 6 месяцев добыто почти 3 млн тонн угля. В акционерном обществе "Шаргунькумир" полностью ввели в строй подземные механизированные комплексы, суточная добыча угля достигла 3,5 тыс. тонн.
"Во втором полугодии планируется добыть еще более 5 миллионов тонн угля. Из них 1,8 миллиона тонн будут поставлены на тепловые электростанции, более 1 миллиона тонн — населению, 540 тысяч тонн — социальным учреждениям, 1,8 миллиона тонн местного угля будет выставлено на биржевые торги", — говорится в сообщении.
В целом ожидается, что в этом году добыча угля увеличится на 1,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом, а объем импорта значительно сократится.
Инвестиционные проекты
На освоение месторождения Нишбаш китайская компания "Henan" планирует направить прямые инвестиции в размере $400 млн. В результате этого проекта планируется добывать подземным способом до 8 млн тонн и обогащать 5 млн тонн угля в год.
В республике имеются большие запасы каолина. В настоящее время предприниматели, привлеченные к освоению месторождений, добывают 396 тыс. тонн этого сырья.
"Поэтому в рамках Программы геологии на 2024-2025 годы инициаторам будет предложено 7 месторождений, благодаря чему объем добычи будет доведен до 2 миллионов 700 тысяч тонн", — говорится в сообщении.
Также совместно с турецкой компанией "Bab Energy ve Petrol Urunleri A.S." планируют производить обогащенный каолин на базе месторождения Апартак-3 в Ташобласти. В результате создадут 40 новых рабочих мест и будут ежегодно заготавливать 70 тыс. тонн обогащенного каолина.
На апрельском совещании Мирзиёев уделил особое внимание вопросу критических для промышленности минералов. После этого было создано специализирующееся на этом направлении акционерное общество "Узбекский комбинат технологических металлов". Разработаны 34 проекта на $40 млн, предусматривающие проведение научно-технологических исследований и геологоразведочных работ.
Принимаются меры по развитию кооперации с зарубежными партнерами с привлечением в эту сферу ведущих иностранных компаний и квалифицированных экспертов. В частности, в рамках недавнего визита в Узбекистан Президента Республики Корея подписано соглашение с институтом KIGAM о грантовом проекте на $10 млн по поиску редких минералов, проведению технологических исследований и цифровизации.
Также Мирзиёеву рассказали о реализации совместных проектов с КНР на общую сумму $800 млн.
"Глава государства дал указания по расширению геологоразведочных работ, производству продукции с добавленной стоимостью из полученного сырья", — говорится в сообщении.